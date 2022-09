Il premio Oscar Mark Rylance lavora a una serie tv con Steven Spielberg

News Serie TV

Pare che la potenziale serie esplorerà la tragica disputa sindacale del 1892 alla Carnegie Steel Co.

Tra i volti di Bones and All, il film di Luca Guadagnino in concorso al Festival di Venezia 2022, Mark Rylance, nel 2016 premiato con l'Oscar per la sua interpretazione ne Il ponte delle spie, sta collaborando con la moglie Claire van Kampen, Steven Spielberg e la sua Amblin Entertainment allo sviluppo di una serie tv d'ambientazione storica.

A rivelarlo è stato lo stesso Rylance durante il Telluride Film Festival in Colorado: "È un progetto storico, su qualcosa che è accaduto nella storia americana". I dettagli sono riservati ma, secondo Deadline, il drama esplorerà in parte l'Homestead Strike, lo sciopero del 1892 alla Carnegie Steel Company, in Pennsylvania, che portò a scontri sanguinosi tra i membri della Amalgamated Association of Iron and Steel Workers, bloccati nell'acciaieria durante una controversia sindacale, e gli agenti di sicurezza della Pinkerton Detective Agency, assunti da Andrew Carnegie e Andrew Clay Frick. La vicenda è ricordata come una delle più serie dispute nel mondo del lavoro negli Stati Uniti.

"Ci ho lavorato per gioco, e ora ho capito improvvisamente che potrebbe essere una cosa televisiva, e Spielberg è d'accordo", ha aggiunto Rylance. Lui e la moglie, una drammaturga, compositrice e regista, sono amici intimi di Spielberg da decenni. Quest'ultimo ha diretto Rylance ne Il GGG e il film che gli è valso l'Oscar di migliore attore non protagonista.

