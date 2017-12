Il papà di Chandler Riggs contro The Walking Dead dopo l'ultima svolta shock [SPOILER]

Attenzione: L'approfondimento che segue include anticipazioni dell'ottavo episodio della stagione 8 di The Walking Dead, How It's Gotta Be.

Se l'intento dei produttori di The Walking Dead era di alimentare la discussione attorno allo show, viste anche le medie d'ascolto in caduta libera, ci sono riusciti alla perfezione. Sta creando infatti non poco scalpore il colpo di scena che ha caratterizzato l'ultimo episodio dell'ottava stagione andato in onda, È così che deve essere, anche l'ultimo prima della pausa invernale, nel quale Carl Grimes, il personaggio interpretato da Chandler Riggs, ha rivelato di essere stato morso da un camminatore, il che significa che non rimarrà nel mondo dei vivi ancora per molto tempo. L'episodio che il 25 febbraio (in Italia il giorno successivo alle ore 21:00 su Fox) riporterà in tv lo zombie drama sarà l'ultimo per l'attore, il quale ha voluto subito mettere a freno le malelingue dopo la recente iscrizione al college confermando a The Hollywood Reporter che "lasciare The Walking Dead non è stata una mia decisione. È stata una scelta puramente narrativa".

L'annunciata morte di Carl, qualcosa che lo showrunner Scott Gimple ha definito "un biglietto di sola andata" che "sarà molto importante per la vita di Carl e per le vite degli altri personaggi", rappresenta una netta deviazione rispetto ai fumetti di Robert Kirkman, nel quale il ragazzo resta una delle colonne portanti del racconto, anche molti numeri dopo il punto in cui si trova ora la serie. Se a questo aggiungiamo il fatto che molti fan vedessero Carl come l'erede di suo padre Rick e, quindi, il futuro dello show, tutta l'agitazione di queste ore è presto giustificata. Alle tante voci si è aggiunta anche quella del padre di Riggs, che in un messaggio polemico pubblicato su Facebook ha espresso tutto il suo disappunto.

"Vedere Gimple licenziare mio figlio a due settimane dal suo diciottesimo compleanno dopo avergli detto che lo volevano per i prossimi tre anni è stato deludente", ha scritto l'uomo. "Non mi sono mai fidato di Gimple o AMC, ma Chandler sì. So quanto gli abbia fatto male. Ma sappiamo anche quanto siamo stati assolutamente fortunati a essere parte di tutto ciò e apprezziamo l'affetto dei fan in tutti questi anni!".

Sebbene Carl sia stato uno dei personaggi più amati di The Walking Dead, è anche vero che non sono pochi neppure coloro i quali lo hanno giudicato insopportabile, come hanno dimostrato i tanti tweet e meme che negli ultimi anni hanno accompagnato la programmazione. La sensazione è che, nella disperata ricerca di storie che possano continuare a renderlo interessante, lo show stia rischiando di scontentare una grossa fetta del suo pubblico, come pare sia già avvenuto all'inizio della scorsa stagione con la brutale morte di Glenn (Steven Yeun), altro personaggio molto amato. In quell'occasione, la serie perse il 27% del suo pubblico dopo solo una settimana e il 13% su base annuale. Al momento, invece, il calo si attesta intorno a un ulteriore 23%, con l'ultimo episodio andato in onda il meno visto dai tempi della seconda stagione.