Il mistero dei Templari: La serie di Disney+ ospita un altro attore dei film e si svela nel primo teaser

Attesa in streaming prossimamente, National Treasure: Edge of History vedrà il ritorno di Harvey Keitel nel ruolo dell'agente dell'FBI Peter Sadusky.

Prepariamoci a dare il bentornato a un altro volto familiare in National Treasure: Edge of History, la serie di Disney+ che espanderà il fortunato franchise cinematografico de Il mistero dei Templari. Durante un panel dedicato in occasione del Comic-Con di San Diego, è stato annunciato che nella serie - attesa prossimamente - ci sarà anche il veterano dei film Harvey Keitel che riprenderà il ruolo dell'agente dell'FBI Peter Sadusky. Ma non è tutto: Disney+ ha mostrato anche il teaser poster e un brevissimo teaser trailer che introduce la protagonista, la giovane eroina Jess interpretata da Lisette Alexis.





La trama di National Treasure: Edge of History

Nei film Il mistero dei Templari e Il mistero delle pagine perdute, Nicholas Cage ha interpretato un archeologo, criptologo autodidatta e ladro dilettante che va a caccia di tesori perduti seguendo indizi trovati in antichi reperti americani. La serie invece esplorerà i temi del franchise dal punto di vista di una giovane eroina che intraprende l'avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto. Una DREAMer (nata negli Stati Uniti da genitori immigrati) di origini latine, Jess (Alexis) è una donna brillante e intraprendente che ama i misteri e ha un talento innato per risolvere gli enigmi. Nel corso della serie, scoprirà una storia rimasta a lungo sepolta, così come la verità sui suoi genitori e il suo legame con un antico tesoro.

Il resto del cast

Dalle notizie precedenti, sappiamo che nella serie rivedremo anche un altro protagonista dei due film della saga, vale a dire Justin Bartha che riprenderà il ruolo dell'esperto di computer Ruley Poole. Reciteranno nella serie anche Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Billie, una miliardaria tosta, esperta di mercato nero delle antichità e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo codice; Zuri Reed (Flatbush Misdemeanors) nei panni di Tasha, migliore amica di Jess che è costretta a rivalutare tutto ciò in cui crede per aiutare l'amica; Jordan Rodrigues (The Fosters) nei panni di Ethan, un amico d'infanzia che ama Jess dal giorno in cui si sono incontrati; Antonio Cipriano nel ruolo di Oren, un ragazzo adorabile che però è ossessionato dalle teorie del complotto; Jake Austin Walker (Stargirl) nei panni di Liam, un musicista in difficoltà che proviene da una lunga stirpe di cacciatori di tesori; e Lyndon Smith (Parenthood) che sarà l'agente dell'FBI Ross, che partecipa alla ricerca.

La serie sta coinvolgendo lo stesso team dei film: il produttore Jerry Bruckheimer, il regista Jon Turteltaub e gli sceneggiatori Cormac e Marianne Wibberley. Le riprese sono in corso a Baton Rouge, in Louisiana, e l'appuntamento è su Disney+ prossimamente.

