Il mistero dei Templari: Catherine Zeta-Jones nel cast della serie di Disney+

News Serie TV

L'attrice affiancherà la giovane protagonista Lisette Alexis nel drama che coinvolge gli sceneggiatori e i produttori dei due film.

Il premio Oscar Catherine Zeta-Jones ha firmato per un ruolo da protagonista in National Treasure, la serie tv originale di Disney+ che espanderà il fortunato franchise cinematografico de Il mistero dei Templari. L'attrice affiancherà la giovane eroina al centro della storia, Jess (Lisette Alexis), nella serie che sta coinvolgendo il produttore dei film Jerry Bruckheimer, il regista Jon Turteltaub e gli sceneggiatori Cormac e Marianne Wibberley.

Il mistero dei Templari: La trama della serie tv

Nei film Il mistero dei Templari e Il mistero delle pagine perdute, Nicholas Cage ha interpretato Benjamin Franklin Gate, un archeologo, criptologo autodidatta e ladro dilettante che va a caccia di tesori perduti seguendo indizi trovati in antichi reperti americani. La serie invece esplorerà i temi del franchise dal punto di vista di una giovane eroina che intraprende l'avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto. Una DREAMer (nata negli Stati Uniti da genitori immigrati) di origini latine, Jess (il personaggio interpretato da Alexis) è una donna brillante e intraprendente che ama i misteri e ha un talento innato per risolvere gli enigmi. Nel corso della serie, scoprirà una storia rimasta a lungo sepolta, così come la verità sui suoi genitori e il suo legame con un antico tesoro. L'episodio pilota di National Treasure è scritto dai Wibberley, sarà diretto da Mira Nair e la produzione inizierà nelle prossime settimane a Baton Rouge, in Louisiana.

I dettagli sul personaggio interpretato da Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones è un'attrice pluripremiata che ha prestato il suo talento sia al cinema che al teatro e che di recente è stata protagonista del film La signora della droga, basato sulla storia vera della famigerata signora della droga Griselda Blanco (la foto in alto è tratta dal film). In National Treasure interpreterà Billie, una miliardaria tosta, esperta di mercato nero delle antichità e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo codice. Si è trasformata da orfana squattrinata a scaltra ed elegante donna d’affari e avventuriera. Billie è abituata a ottenere ciò che vuole e desidera il tesoro panamericano. Ma non solo per i soldi. Questo tesoro ha una posta in gioco più profonda per lei.

Il resto del cast

La serie coinvolge anche Zuri Reed (Flatbush Misdemeanors) nel ruolo di Tasha, Jordan Rodrigues (Lady Bird) in quello di Ethan, Antonio Cipriano (Jagged Little Pill a Broadway) nel ruolo di Oren e Jake Austin Walker (Rectify) in quello di Liam, gli amici di Jess che lei recluta affinché la aiutino a scoprire la verità sui suoi genitori e il loro legame con il tesoro. Lyndon Smith (Parenthood) interpreta invece l’agente FBI Ross che assiste nella ricerca.