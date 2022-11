News Serie TV

Il grande gioco del calciomercato: video intervista agli autori della serie Sky Original

Ogni venerdì in onda su Sky e in streaming su NOW la nuova serie Sky Original Il grande gioco dedicata al mondo cinico e senza scrupoli del calciomercato. Ne abbiamo parlato con lo sceneggiatore e showrunner Giacomo Durzi e i registi Fabio Resinaro e Nico Marzano.