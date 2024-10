Il Gattopardo: Kim Rossi Stuart è il Principe di Salina nel poster della serie Netflix

News Serie TV

La serie evento tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è attesa in streaming nel 2025.

Il teaser poster della serie tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, punta sulla citazione più celebre del libro: "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi". La serie evento debutterà su Netflix nel 2025, ma intanto il servizio di video in streaming ha condiviso questo poster nel quale vediamo proprio il protagonista, il Principe di Salina, interpretato da Kim Rossi Stuart.

La trama de Il Gattopardo

Girata tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma, Il Gattopardo di Netflix si presenta come "un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860". Pubblicato postumo nel 1958, il romanzo racconta i cambiamenti nella società siciliana durante i moti del 1860 che avrebbero portato poi all'Unità d'Italia. La serie, anticipa Netflix, esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso. L'adattamento arriva dopo l'indimenticabile film capolavoro di Luchino Visconti con Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster: saprà reggere il confronto?

Il protagonista è Don Fabrizio Corbera, l'indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l'aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. Per Netflix la serie "riscopre la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell’Italia di ieri e di oggi".

Il cast

Nel cast il già citato Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Altri attori coinvolti sono Paolo Calabresi (Boris) nei panni di Padre Pirrone, Francesco Colella (The Good Mothers) in quelli dell'antagonista della storia cioè il borghese padre di Angelica Calogero Sedara; e ancora Astrid Meloni (Ipersonnia) e Greta Esposito (Mare Fuori).

Il Gattopardo, una serie evento lunga sei episodi, è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures. Alla regia c'è Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). La serie è scritta da Richard Warlow, che ne è anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters. Il direttore della fotografia è Nicolaj Bruel. I costumi della serie sono a firma di Carlo Poggioli ed Edoardo Russo, le scenografie di Dimitri Capuani. Le musiche originali sono di Paolo Buonvino.