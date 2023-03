Il crossover definitivo: I Simpson, I Griffin e Bob's Burgers insieme per una notte

News Serie TV

L'incontro tra Homer Simpson, Peter Griffin e Bob Belcher in un episodio della stagione 21 de I Griffin.

I mondi delle serie animate I Simpson, I Griffin e Bob's Burgers stanno per collidere. L'episodio della ventunesima stagione de I Griffin in onda negli Stati Uniti domenica prossima includerà una scena crossover in cui Peter Griffin incontrerà i "colleghi" Homer Simpson e Bob Belcher. Ma come sarà possibile?

I Griffin ospita Homer Simpson e Bob Belcher

All'inizio del quindicesimo episodio, intitolato Adoptation, Lois inizierà a parlare al marito Peter di un sogno fatto la notte prima. Lui, tutt'altro che rapito dal suo racconto, indietreggerà educatamente fuori dalla cucina, fuori casa, in fondo alla strada e fino alla cittadina della serie in onda sulla FOX prima della sua, Bob's Burgers. Al ristorante gestito dalla famiglia Belcher, Peter non solo incontrerà Bob ma anche Homer, il quale però sarà più interessato al suo hamburger che a loro.

"Bob e Homer sono giustamente due dei volti più famosi e riconoscibili della commedia animata, e anche tizi esausti come gli sceneggiatori di sitcom di Hollywood che provano un brivido nel vederli insieme nella stessa scena" ha rivelato il co-showrunner de I Griffin Rich Appel a Entertainment Weekly, che ha diffuso in anteprima il fotogramma che potete vedere qui in alto. "È lo stesso tipo di eccitazione che provi quando un poliziotto e un vigile del fuoco di Chicago sono nella stessa scena in uno show su Chicago".

I precedenti

In realtà, come gli instancabili fan che da decenni assistono alle tre serie animate sapranno, questa non sarà la prima volta in cui il trio si incontrerà. In E alla fine si incontrano (The Simpsons Guy nella versione originale), un episodio del 2014 de I Griffin, le famiglie di quest'ultima e de I Simpson si sono finalmente ritrovate insieme tra gag, citazioni e molto altro. Sebbene in quell'occasione Bob's Burgers non facesse parte del crossover, Bob era apparso in una scena. Questa volta, il personaggio avrà un ruolo più centrale, con il doppiatore originale H. Jon Benjamin chiamato a interagire con Seth MacFarlane, mentre Homer non parlerà.