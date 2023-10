Il conte di Montecristo: Sam Claflin sarà Edmond Dantes nella serie tv

News Serie TV

Nel cast anche gli attori italiani Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

Un nome amatissimo del piccolo e grande schermo per Il conte di Montecristo, prossima serie tv tratta dal celebre romanzo di metà Ottocento scritto da Alexandre Dumas. Sam Claflin, attore britannico conosciuto per i suoi trascorsi in Pirati dei Caraibi e Hunger Games, in tv apprezzato in Peaky Blinders e nella recente Daisy Jones & The Six, è stato scelto per il ruolo di Edmond Dantes, l'iconico protagonista della storia.

Il conte di Montecristo: I dettagli della serie tv

Diretta dal visionario regista danese Bille August (Pelle alla conquista del mondo, Palma d'Oro a Cannes e Oscar per il miglior film straniero), Il conte di Montecristo racconta di Edmond Dantes, un marinaio diciannovenne che, accusato di tradimento, viene imprigionato senza processo nel castello d'If, una cupa isola-fortezza al largo di Marsiglia. Dopo molti anni di prigionia, Edmond riesce finalmente a scappare e, sotto l'identità del conte di Montecristo, progetta di vendicarsi di coloro che lo hanno incolpato ingiustamente.

"Guardando con rispetto al passato, ma con un approccio moderno e sensibile, i produttori e il regista hanno voluto conservare la ricchezza originale della storia per valorizzare l'eredità letteraria di Alexandre Dumas, esplorando e approfondendo allo stesso tempo le motivazioni dei personaggi e gli aspetti emotivi e psicologici delle loro personalità", spiega il comunicato. "La serie si contraddistingue inoltre per un inedito punto di vista sui personaggi femminili, tra tutti quello della giovane Haydée che conferirà un tocco di modernità al racconto: non più la schiava timorosa ma una giovane donna coraggiosa".

Claflin, in altro ritratto nella prima foto della serie prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights e Entourage, e affiancato dagli altri membri del cast Ana Girardot (Les Revenants), Mikkel Boe Følsgaard (The Rain), Blake Ritson (The Sandman), Karla-Simone Spence (Gold Digger) e gli italiani Michele Riondino (I Leoni di Sicilia), Lino Guanciale (Un'estate fa), Gabriella Pession (La porta rossa) e Nicolas Maupas (Mare fuori). Le riprese degli 8 episodi continueranno in Francia, Italia e Malta fino a metà dicembre.