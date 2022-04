Il colpo del secolo: Hugh Bonneville, Dominic Cooper e altre aggiunte al cast di The Gold

News Serie TV

Il drama di 6 episodi racconterà la storia vera della rapina record del 1983 alla Brink's-Mat.

La rete britannica BBC e il servizio streaming statunitense Paramount+ hanno svelato il cast di The Gold, serie drammatica ispirata alla storia vera della memorabile rapina del 1983 all'Heathrow International Trading Estate di Londra. Insieme al veterano di Downton Abbey Hugh Bonneville e alla star di Preacher Dominic Cooper, secondo Deadline nel drama di sei episodi reciteranno Jack Lowden (Small Axe), Charlotte Spencer (Sanditon), Tom Cullen (Knightfall), Emun Elliott (The Paradise), Sean Harris (Mission: Impossible), Ellora Torchia (The Split) e Stefanie Martini (The Last Kingdom).

The Gold: I dettagli della serie tv

Scritta da Neil Forsyth (Guilt) e diretta dal recente premio Oscar Aneil Karia (The Long Goodbye) con Lawrence Gough (Misfits), The Gold mette in scena quello che è stato definito il "crimine del secolo" e la catena di eventi che ne è seguita, mostrando come sei uomini armati siano riusciti a irrompere nel deposito di sicurezza nei pressi dell'aeroporto di Heathrow a Londra, imbattendosi inavvertitamente in lingotti d'oro del valore di 26 milioni di sterline. Quella che era iniziata come una "semplice" rapina a mano armata a Old Kent Road, secondo gli investigatori dell'epoca, divenne un evento seminale nella storia criminale britannica, notevole non solo per l'ammontare della refurtiva - all'epoca la più ingente di sempre - ma per la sua ampia eredità.

Lo smaltimento dei lingotti, infatti, ha portato alla nascita di un enorme giro d'affari criminale intenzionale, ha fornito il denaro sporco che ha contribuito ad alimentare il boom immobiliare delle Docklands londinesi, ha messo insieme criminali di estrazioni diverse e si è lasciato dietro una scia di polemiche e omicidi.