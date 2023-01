Il co-ideatore di Cowboy Bebop non ha apprezzato la serie live-action di Netflix

News Serie TV

Shinichiro Watanabe a Forbes: "Chiaramente non era Cowboy Bebop".

C'è anche Shinichiro Watanabe tra i detrattori di Cowboy Bebop, la serie live-action di Netflix basata sull'omonimo anime giapponese di successo, cancellata un anno fa dopo una sola stagione. Una delle principali forze creative dietro l'opera originale, regista e/o storyboarder di molti episodi chiave, così come del film del 2001, in un'intervista con Forbes Watanabe ha parlato con una certa delusione dell'adattamento, arrivando ad ammettere che "il valore dell'anime originale è in qualche modo maggiore ora".

Cowboy Bebop: Cos'ha detto Shinichiro Watanabe?

"Per il nuovo adattamento live-action di Netflix, mi avevano inviato un video da esaminare. Iniziava con una scena in un casinò, il che mi ha reso molto difficile continuare. Mi sono fermato lì e non ho visto altro che quella scena iniziale", ha raccontato Watanabe. "Chiaramente non era Cowboy Bebop e a quel punto realizzai che, se non fossi stato coinvolto, non sarebbe stato Cowboy Bebop. Sento che forse avrei dovuto farlo. Anche se il valore dell'anime originale è in qualche modo maggiore ora".

In un'intervista con Entertainment Weekly prima dell'uscita dell'adattamento, il protagonista John Cho aveva detto: "Eravamo tutti d'accordo sul fatto che volvevamo onorare il materiale e anche contribuire con qualcosa di originale. Ciò di cui abbiamo parlato più di ogni altra cosa è stato: 'È nello spirito di Cowboy Bebop?'". Molte persone attribuiscono a Watanabe il mix distintivo di Cowboy Bebop tra motivi cinematografici occidentali e tratti caratteristici degli anime. Nell'intervista, il regista ha detto che l'anime è stato creato alla fine degli anni '90 in parte perché c'era Star Wars: La minaccia fantasma all'orizzonte e "Bandai pensava che un nuovo boom del franchise fosse probabilmente in arrivo e che le astronavi sarebbero state fondamentali. Perciò, volevano vendere nuovi modellini in plastica di astronavi originali. Questo ha portato al loro ordine di realizzare un anime in cui ci fossero delle astronavi".