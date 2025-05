Il Cavaliere dei Sette Regni: Posticipata l'uscita del nuovo spin-off de Il Trono di Spade

News Serie TV

Attesa inizialmente per il prossimo autunno, la seconda serie prequel di Game of Thrones dopo House of The Dragon si farà attendere: ecco quando vedremo Il Cavaliere dei Sette Regni e tutto quello che sappiamo.

Cattive notizie da Westeros: Il Cavaliere dei Sette Regni, secondo spin-off dell'universo de Il Trono di Spade dopo House of the Dragon, non debutterà più nel 2025 come inizialmente previsto. Durante l'evento Upfront di Warner Bros. Discovery a New York, HBO ha mostrato un trailer inedito della serie, rivelando che l'uscita è stata rimandata all'inverno del 2026, dunque all'inizio del prossimo anno. Sebbene HBO non avesse mai annunciato una data ufficiale, la serie era attesa entro la fine 2025 (figurava, infatti, tra i titoli che HBO aveva inserito in un promo con tutte le novità di quest'anno). Ma il rinvio è stato confermato anche da Casey Bloys, presidente dei contenuti di HBO, che non ha però dato altre spiegazioni. Di conseguenza anche in Italia la vedremo a inizio 2026 su Sky e in streaming su NOW .

Il Cavaliere dei Sette Regni: La trama e il cast

Basata sui racconti di George R.R. Martin dedicati a Dunk e Egg, Il Cavaliere dei Sette Regni è ambientata circa cento anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. La storia segue le avventure del giovane cavaliere Ser Duncan l'Alto (Dunk), interpretato da Peter Claffey (Bad Sisters), e del suo vivace e minuscolo scudiero, il giovane Egg – che altri non è che Aegon V Targaryen – interpretato da Dexter Sol Ansell (Emmerdale). Il cast include anche attori come Finn Bennett (True Detective: Night Country), Sam Spruell (Fargo), Bertie Carvel (The Crown), Daniel Ings (Sex Education) e Tanzyn Crawford (Le piccole cose della vita).

Cosa dobbiamo aspettarci: Una serie cavalleresca

Scritta e co-prodotta dall'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin insieme a Ira Parker, con Ryan Condal (showrunner di House of the Dragon), Owen Harris, Sarah Bradshaw e Vince Gerardis produttori esecutivi, Il Cavaliere dei Sette Regni vuole essere un racconto più intimo e riflessivo rispetto alle cronache epiche a cui i fan sono abituati.

George R.R. Martin ha condiviso il suo entusiasmo per la serie sul blog personale. Dopo aver visionato sei episodi completi e alcune scene degli ultimi due, ha scritto: "Li amo!", lodando sia la qualità della scrittura che le interpretazioni di Claffey e Ansell. "Gli attori che li interpretano sono incredibili", ha affermato. Martin ha anche sottolineato come questa serie si distingua dagli altri show ambientati a Westeros: "Non ci sono draghi, nessuna grande battaglia, nessun Estraneo. Questa è una storia incentrata sui personaggi, e il suo focus è sul dovere e l'onore, sulla cavalleria e tutto ciò che significa".