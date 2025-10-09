TGCom24
Schede di riferimento
Il Cavaliere dei Sette Regni
Anno: 2026
3,4
Il Cavaliere dei Sette Regni
News Serie TV

Il Cavaliere dei Sette Regni: Il teaser trailer ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade

Carolina Mautone
3

Ambientata un secolo prima de Il Trono di Spade, Il Cavaliere dei Sette Regni debutterà su HBO Max (negli Stati Uniti) il 18 gennaio: ecco il primo teaser trailer ufficiale.

Il Cavaliere dei Sette Regni: Il teaser trailer ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade

BO Max ha diffuso il primo teaser trailer ufficiale di Il Cavaliere dei Sette Regni, la nuova serie prequel de Il Trono di Spade che continuerà a raccontare storie legate all'universo fantasy creato dallo scrittore George R.R. Martin dopo il primo spin-off House of the Dragon. Contestualmente, in occasione di un panel dedicato alla serie durante il New York Comic Con, la rete ha svelatoanche la data d'uscita della stagione lunga 6 episodi: negli Stati Uniti, su HBO Max, il 18 gennaio 2026 con episodi settimanali. In Italia, invece, al momento è incerta la sua collocazione. Potrebbe essere la prima serie originale di HBO a inaugurare il lancio del servizio di video in streaming HBO Max anche in Italia, ma ne sapremo di più prossimamente.

Il Cavaliere dei Sette Regni: La trama e il cast

Basata sui racconti di George R.R. Martin dedicati a Dunk e Egg, Il Cavaliere dei Sette Regni è ambientata circa cento anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. La storia segue le avventure del giovane cavaliere Ser Duncan l'Alto (Dunk), interpretato da Peter Claffey (Bad Sisters), e del suo vivace e minuscolo scudiero, il giovane Egg (che altri non è che Aegon V Targaryen) interpretato da Dexter Sol Ansell (Emmerdale). Il cast include anche Finn Bennett (True Detective: Night Country), Sam Spruell (Fargo), Bertie Carvel (The Crown), Daniel Ings (Sex Education) e Tanzyn Crawford (Le piccole cose della vita). Secondo la sinossi ufficiale, "un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade, due improbabili eroi vagavano per Westeros… un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan l’Alto, e il suo minuscolo scudiero, Egg. Ambientata in un'epoca in cui la dinastia Targaryen siede ancora sul Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora svanito dalla memoria dei vivi, grandi destini, potenti nemici e pericolose avventure attendono questi amici tanto improbabili quanto straordinari".

La serie è co-creata dallo stesso scrittore George R. R. Martin (co-creatore e produttore esecutivo) e Ira Parker (co-creatore, showrunner e produttore esecutivo) I produttori esecutivi sono Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal (showrunner di House of he Dragon) e Vince Gerardis. La regia è di Owen Harris e Sarah Adina Smith.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
