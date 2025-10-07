Il Cavaliere dei Sette Regni: Il primo poster ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade

News Serie TV

HBO Max ha annunciato che la nuova serie prequel de Il Trono di Spade, Il Cavaliere dei Sette Regni, debutterà a gennaio negli Stati Uniti: ecco il poster ufficiale e tutto quello che sappiamo.

Ha una palette di colori ben diversa da quella a cui Il Trono di Spade ci ha abituati, ma d'altronde HBO mette le mani avanti: "Questo inverno, la primavera sta arrivando". Rielaborando il celebre motto della casata Stark, la rete americana ha diffuso il primo poster ufficiale di Il Cavaliere dei Sette Regni, la nuova serie prequel de Il Trono di Spade che continuerà a espandere l'universo basato sull'opera di George R.R. Martin dopo il primo spin-off House of the Dragon. La nuova serie debutterà negli Stati Uniti, su HBO Max, a gennaio 2026 (una data precisa non è stata ancora annunciata) mentre in Italia al momento è ancora incerta la sua collocazione, visti i cambiamenti in casa Warner Bros. che si prepara a lanciare anche nel nostro Paese il servizio HBO Max (sarà la prima serie originale HBO a inauguare la piattaforma in Italia o Sky e NOW, che pure l'avevano precedentemente annunciata, riusciranno a inserirla nella loro offerta? Nel momento in cui scriviamo non abbiamo certezze al riguardo).

Il Cavaliere dei Sette Regni: La trama e il cast

Basata sui racconti di George R.R. Martin dedicati a Dunk e Egg, Il Cavaliere dei Sette Regni è ambientata circa cento anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. La storia segue le avventure del giovane cavaliere Ser Duncan l'Alto (Dunk), interpretato da Peter Claffey (Bad Sisters), e del suo vivace e minuscolo scudiero, il giovane Egg (che altri non è che Aegon V Targaryen) interpretato da Dexter Sol Ansell (Emmerdale). Il cast include anche Finn Bennett (True Detective: Night Country), Sam Spruell (Fargo), Bertie Carvel (The Crown), Daniel Ings (Sex Education) e Tanzyn Crawford (Le piccole cose della vita).

Il poster ritrae Ser Duncan l'Alto e il suo giovane e calvo scudiero Egg e la tagline recita, facendo un gioco di parole con il termine "tall"(alto): "Una storia fantastica diventata leggenda". Secondo la sinossi ufficiale, la serie è ambientata "in un'epoca in cui la stirpe Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora svanito dalla memoria dei viventi", e "grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi improbabili e incomparabili amici".

Cosa dobbiamo aspettarci: Una serie cavalleresca

Scritta e co-prodotta dall'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin insieme a Ira Parker, con Ryan Condal (showrunner di House of the Dragon), Owen Harris, Sarah Bradshaw e Vince Gerardis produttori esecutivi, Il Cavaliere dei Sette Regni vuole essere un racconto più intimo e riflessivo rispetto alle cronache epiche a cui i fan sono abituati. Nonostante il tono della serie sia decisamente più intimo e meno spettacolare rispetto ad altri prodotti dell'universo di Westeros, Martin ha sottolineato che ne Il Cavaliere dei Sette Regni "non ci sono draghi, nessuna grande battaglia, nessun Estraneo", ma che "questa è una storia incentrata sui personaggi, e il suo focus è sul dovere e l'onore, sulla cavalleria e tutto ciò che significa".