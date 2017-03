Il cast di Will & Grace riunito per il revival: Tutte le foto

Fortunatamente, visto com'è andata l'ultima volta, non è la prima occasione in cui li vediamo insieme da quando Will & Grace aveva chiuso i battenti nel 2006, ma è la prima volta che i protagonisti dell'amata sitcom Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally e Sean Hayes hanno sorriso in gruppo all'obiettivo per l'annunciato revival di NBC.

L'occasione è le riprese di un promo dei 10 nuovi episodi ordinati dal network del Pavone per la stagione televisiva 2017-18 al via il prossimo autunno. Oltre ai quattro protagonisti, nella squadra hanno fatto ritorno gli ideatori Max Mutchnick e David Kohan, i quali mantengono il ruolo di showrunner, e il regista James Burrows, 188 volte dietro la macchina da presa per la serie originale, fin dal pilota. Quest'ultimo dirigerà ciascuno dei nuovi episodi, la cui produzione partirà in estate.

In attesa di saperne di più su come le vite di Will, Grace, Karen e Jack siano andate avanti negli ultimi anni, ecco gli scatti condivisi dai profili social dei loro interpreti: