Il cast di Twin Peaks di nuovo insieme, a tavola: Ecco la foto

News Serie TV

La serie di culto e il revival del 2017 sono disponibili in streaming su Paramount+.

Questo fine settimana, una parte del cast di Twin Peaks si è riunita per un pasto conviviale e qualche chiacchiera lungo il viale dei ricordi. Mädchen Amick, interprete nella serie di culto della cameriera del Double R Diner Shelly Johnson, era lì e per nostra fortuna ha condiviso un selfie di gruppo su Instagram, scrivendo: "Momenti preziosi con amici di vecchia data. Quante emozioni".

Twin Peaks: Il cast riunito

Alla tavola, con Amick, erano seduti anche Dana Ashbrook (interprete del liceale ribelle Bobby Briggs), che nel suo Instagram ha scritto "Alcune delle persone che preferisco di più al mondo", Sherilyn Fenn (la studentessa "molto carina ma taciturna e a volte malvagia" Audrey Horne), Kyle MacLachlan (l'agente speciale dell'FBI Dale Cooper), Sheryl Lee (la tristemente famosa Laura Palmer), Kimmy Robertson (la segretaria del dipartimento di polizia Lucy Moran) e alcuni altri ospiti non identificati.

Creata da Mark Frost e David Lynch, Twin Peaks (in Italia conosciuta anche con il titolo I segreti di Twin Peaks) andò in onda su ABC per due stagioni all'inizio degli anni '90. Con un distacco stilistico notevole rispetto alle serie dell'epoca, raccontò del misterioso omicidio della giovane Laura Palmer in una tranquilla cittadina di montagna nello Stato di Washington, con l'indagine affidata alla polizia locale e all'agente speciale Dale Cooper. Nel 1992 ci fu anche un film prequel, Fuoco cammina con me, e poi nulla fina al 2017, quando Showtime commissionò un revival di 18 episodi scritto ancora da Frost e Lynch. Per chi volesse, tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Paramount+.