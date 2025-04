Il Baracchino: Data, foto e poster della prima serie italiana d’animazione Amazon Original

News Serie TV

Prime Video ha diffuso il poster e le prime foto ufficiali de Il Baracchino, serie animata ambientata nel mondo della stand-up comedy e con un cast vocale d'eccezione: ecco quando esce e tutto quello che c'è da sapere.

Un baracchino di personaggi strambi, un mix di tecniche dìanimazione diverse e le voci di alcuni dei comici più apprezzati provenienti dal mondo della stand-up comedy italiana. È questa la ricetta de Il Baracchino, la prima serie italiana d'animazione Amazon Original. Prime Video ha svelato le prime immagini e il poster della serie annunciando anche la data d'uscita, il prossimo 3 giugno. Ma prima i primi due episodi saranno presentati in anteprima esclusiva alla XXV edizione del COMICON di Napoli. Guardate qui sotto alcune foto e scoprite tutto sulla trama e sul cast.

Il Baracchino: La trama e il cast della serie d'animazione

Il Baracchino, un ex tempio della comicità e mecca di ogni aspirante comico, ora è in rovina. Maurizio (Lillo Petrolo), il proprietario stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma Claudia (Pilar Fogliati) un'aspirante art-director idealista, non si arrende. Con una visione audace, organizza una serata Open Mic per rilanciare il locale, reclutando un gruppo di comici stravaganti e improbabili: Luca (Luca Ravenna), un piccione tabagista dall’umorismo caustico, Leonardo Da Vinci (Edoardo Ferrario), il genio boomer, John Lumano (Daniele Tinti), un umano assolutamente normale, Marco (Stefano Rapone) il tristo mietitore in persona, Noemi Ciambell (Michela Giraud), un dolcetto dalla glassa amara, e Tricerita (Yoko Yamada), una triceratopo punk con eco-ansia. Insieme a loro, e con l'aiuto di Gerri il tuttofare (Salvo Di Paola), dell’ex comico sornione Larry Tucano (Pietro Sermonti) e di Donato (Frank Matano), una ciambella con un vuoto dentro, Claudia si lancia nell’impresa impossibile di riportare il Baracchino ai giorni di gloria.

Il Baracchino sfrutta e mescola tra loro in maniera del tutto inedita varie tecniche d'animazione grazie all'uso del software Blender - dal 3D alla stop-motion, dall’animazione tradizionale 2D all'uso di pupazzi e marionette - per dare vita e sostanza, nell'arco di sei episodi, ad una galleria di tragicomici personaggi (e, a giudicare dalle prime immagini, le tecniche e i diversi stili d'animazione sembrano davvero interessanti). La serie, prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video, è realizzata dallo studio di animazione Megadrago. I creatori e registi sono Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, ed è scritta da Matteo Calzolaio, Nicolò Cuccì, Salvo Di Paola e Tommaso Renzoni e animata da Megadrago.

L'anteprima al COMICON di Napoli

I primi due episodi de Il Baracchino saranno presentati in anteprima esclusiva sabato 3 maggio 2025 alla XXV edizione di COMICON Napoli. All'Auditorium della Mostra d’Oltremare, poi, ci sarà anche un incontro con il pubblico a cui parteciperanno Lillo Petrolo, Frank Matano e i registi Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola.