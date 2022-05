I The Boys e i Sette giocano alla pari nel violentissimo trailer ufficiale della stagione 3

News Serie TV

I nuovi episodi della serie supereroistica in streaming su Prime Video dal 3 giugno. Ecco il trailer ufficiale in italiano di The Boys 3.

"È stato un anno tranquillo. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l'ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa". Ettolitri ed ettolitri di sangue e montagne di ossa rotte o, peggio ancora, carbonizzate verrebbe da aggiungere, osservando il trailer ufficiale della terza stagione di The Boys appena rilasciato da Prime Video, in attesa dell'arrivo dei nuovi episodi il 3 giugno.





The Boys 3: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

"Quando i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldatino", continua la trama ufficiale diffusa dal servizio streaming. Quest'ultimo ha il volto del veterano di Supernatural Jensen Ackles, che la clip mostra più spietato di quanto non ci sia stato mostrato dal giorno in cui fu annunciato il suo arrivo in questi episodi. A quanto pare, Soldatino, prima celebrità tra i Super, è un'arma potente a tal punto da "far esplodere il cervello di Patriota", come dice Maeve a un certo punto. Non solo ha alcune informazioni preziose per Butcher, la vediamo consegnarli alcune fiale contenenti qualcosa che lo renderanno un supereroe per 24 ore.

Amazon ha prodotto 8 episodi per la stagione 3 di The Boys. Il 3 giugno saranno disponibili i primi tre, poi un nuovo appuntamento ogni venerdì fino all'8 luglio.