I Simpson licenzia il compositore Alf Clausen dopo 27 anni

Per I Simpson è ora di cambiare musica, letteralmente. La serie animata della FOX ha licenziato Alf Clausen, suo storico compositore, dopo 27 anni di onorato servizio, valsogli tra le altre cose due Emmy.

Clausen ha rivelato a Variety di aver ricevuto una telefonata dal produttore Richard Sakai, il quale lo ha informato che dalla prossima stagione, la ventinovesima (in onda dall'1 ottobre), I Simpson farà a meno di lui perché alla ricerca di "un genere diverso di musica". Dietro le quinte dello show dal 1990, più precisamente dall'episodio di Halloween della seconda stagione, Clausen ha composto quasi ogni nota ascoltata da allora nella serie, inclusi pezzi memorabili come Who Needs the Kwik-E-Mart? nella quinta stagione e We Do (The Stonecutters Song) nella sesta, mentre il tema dei crediti di apertura è una creazione di Danny Elfman.

Mentre nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento da FOX o 20th Century Fox Television, sembra che il licenziamento di Clausen sia nato dall'esigenza di ridurre gli alti costi di produzione, anche a fronte delle medie d'ascolto sempre più basse.