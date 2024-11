I Simpson: La voce originale di Milhouse lascia la serie dopo 35 anni

News Serie TV

L'attrice e doppiatrice Pamela Hayden si ritira da ogni attività. I suoi personaggi saranno affidati ad altri.

Pamela Hayden, per 35 anni la voce originale di Milhouse Van Houten, il migliore amico di Bart, ne I Simpson, ha annunciato che ha lasciato il cast vocale della serie animata di successo dopo 35 anni. La si potrà ascoltare per l'ultima volta nell'episodio della trentaseiesima stagione in onda negli Stati Uniti sulla FOX domenica 24 novembre, intitolato Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes, mentre qui di seguito vi proponiamo il video-tributo dei produttori.



Omaggio a Pamela Hayden: Omaggio alla doppiatrice Pamela Hayden, voce originale originale di Milhouse che lascia la serie dopo 35 anni - HD

Il lavoro di Pamela Hayden ne I Simpson

Oltre a essere stata la voce di Milhouse, Hayden ha doppiato numerosi altri personaggi secondari de I Simpson, tra cui Secco Jones, uno dei bulli della scuola di Bart; Rod Flanders, uno dei figli dei vicini di casa dei Simpson; Sarah Winchester, la moglie del commissario Winchester; e Janey Powell, un'amica di Lisa. "È giunto il momento per me di appendere il microfono al chiodo, ma come posso dire addio a I Simpson?", ha dichiarato l'attrice in un comunicato. "Non è facile. È stato un onore e una gioia aver lavorato a una serie così divertente, spiritosa e innovativa, e aver dato voce a Milhouse (e Secco Jones, Rod Flanders, Janey, Malibu Stacy e molti altri). P.S. Avrò sempre un posto speciale nel mio cuore per quel bambino di 10 anni con i capelli blu e gli occhiali".

Nel salutarla e ringraziarla per il suo prezioso contributo, l'ideatore de I Simpson Matt Groening ha dichiarato: "Bart aveva bisogno di qualcuno con cui parlare nella mensa della scuola. Lo chiamammo Milhouse perché era il nome più infelice che un bambino potesse avere. Pamela ci ha fatto ridere un sacco con Milhouse, lo sventurato bambino con il naso più grosso di Springfield. Ha reso Milhouse esilarante e reale, e ci mancherà". Il produttore esecutivo Al Jean ha scherzato ammettendo che Milhouse è stato il personaggio più amato nella stanza degli sceneggiatori perché "la maggior parte di loro sono più simili a Milhouse che a Bart", mentre il produttore esecutivo James L Brooks ha aggiunto che Hayden "è un modello per il modo in cui ha avuto grande spirito in ciascun cast di cui ha fatto parte. Ci mancherà".

In una nota, FOX ha tranquillizzato i fan della serie riferendo che né Milhouse né gli altri personaggi doppiati da Pamela Hayden, che si godrà la meritata pensione dopo 46 anni di attività, saranno ritirati e che i casting per i sostituti "inizieranno nel prossimo futuro".

Foto: FOX / 20th Television Animation