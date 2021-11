I Simpson in Plusaversary: Un nuovo corto in arrivo per il Disney+ Day

News Serie TV

Venerdì 12 novembre Disney+ festeggia le due candeline con un nuovo corto in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Fan de I Simpson, cerchiate la data di venerdì 12 novembre sul calendario: un nuovo corto della più popolare e amata delle serie animate è in arrivo su Disney+! In occasione della grande festa per il Disney+ Day, il servizio di video in streaming rilascerà I Simpson in Plusaversary, terzo di una serie di corti de I Simpson che rendono omaggio ai diversi brand e titoli della piattaforma.

Su Disney+ arriva I Simpson in Plusaversary

In attesa della stagione 33 da poco partita negli Stati Uniti e dopo gli apprezzatissimi corti a tema Star Wars e Marvel (Maggie Simpson in "Il risveglio della Forza dopo il riposino" e The Good, The Bart, and The Loki), già disponibili su Disney+ insieme alle stagioni precedenti della serie, nel nuovo corto I Simpson organizza una festa per il Disney+ Day e tutti sono in lista... tranne Homer. Plusaversary è l'evento dell'anno a Springfield, tra amici provenienti da tutta la piattaforma e musiche adatte a una vera principessa Disney. Ma, come spesso accade, c'è una scheggia potenzialmente impazzita e, quando è di Homer che si sta parlando, ci si può aspettare di tutto, giusto? Del resto, il poster del corto non fa nulla per convincere del contrario.

Venerdì 12 novembre è il Disney+ Day

Il 12 novembre, Disney+ celebrerà il suo secondo compleanno con una serie di nuovi contenuti in anteprima. "Dal lancio di due anni fa, Disney+ ha conquistato i cuori e l'immaginazione del pubblico di tutto il mondo con i migliori contenuti originali e la ricca library di film e serie più amati", ha dichiarato Kareem Daniel di Disney Media and Entertainment Distribution. "Con il Disney+ Day, stiamo creando un'esperienza senza precedenti per i nostri abbonati come solo The Walt Disney Company sa fare".

In aggiunta alla lunga lista di prime visioni annunciata nei giorni scorsi, i fan potranno seguire anticipazioni, nuovi trailer e clip esclusive attraverso gli account social di Disney+, oltre ai contributi dei creatori e delle star di Disney+ legati ai contenuti in arrivo di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Inoltre, per tutta la settimana e fino al 14 novembre sarà possibile approfittare di una speciale promozione che permette ai nuovi abbonati che attivano il servizio e a coloro che riattivano la sottoscrizione di entrare a far parte della community Disney+ al prezzo di 1,99 € per il primo mese.