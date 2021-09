Disney+ Day il 12 novembre, arrivano Shang-Chi e Jungle Cruise

News Streaming

Il 12 novembre si terrà il Disney+ Day, primo festeggiamento annuale della piattaforma streaming: saranno sbloccati per gli abbonati Shang-Chi e Jungle Cruise, ma ci saranno anche altre novità.

Gli abbonati a Disney+ si segnino la data del 12 novembre: come da comunicato ufficiale, si terrà infatti il primo Disney+ Day, un evento che proporrà una serie di novità per la piattaforma streaming: in questo primo appuntamento, che sarà accompagnato ove possibile da qualche iniziativa in presenza, i pezzi forti introdotti sul servizio saranno Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Jungle Cruise, che saranno sbloccati per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi. Sul fronte lungometraggi, farà il suo debutto anche l'originale Disney+ Home Sweet Home Alone, reboot di Mamma ho perso l'aereo.



Jungle Cruise: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Disney+ Day 2021: le proposte di animazione

Nutrite le proposte animate: la Pixar dirà la sua con il corto Ciao Alberto, che come potete intuire riproporrà personaggi del Luca di Enrico Casarosa. I Walt Disney Animation Studios giocheranno la carta della serie di corti Olaf Presents, in cui il popolare personaggio racconterà a modo suo diversi classici Disney. Vedranno la luce sulla piattaforma anche diversi cortometraggi "one-shot" passati anche in sala, come Frozen Fever, Winston, Paperman e lo sperimentale Tutti in scena! (Get A Horse!, 2013), che riproponeva Topolino in versione 2D anni Trenta e in CGI contemporanea. Si tratta di opere che sono state nominate o hanno proprio vinto un premio Oscar. Come ciliegina sulla torta degli appassionati di cartoon, è previsto anche un corto speciale dei Simpson, tributo "aziendale" a tutti i marchi che gravitano intorno a Disney+.

Disney+ Day 2021: serie e speciali caricati il 12 novembre

Per quanto riguarda le serie tv, dal 12 novembre tornerà la premiata ditta National Geographic - Jeff Goldblum con i primi cinque episodi della seconda stagione di Il mondo secondo Jeff Goldblum. In zona Star, quindi dedicata a un pubblico non di famiglie (l'equivalente negli States di Hulu), sarà offerta la serie Dopesick con Michael Keaton, un drama dedicato all'abuso di oppioidi. Due speciali poi si concentreranno sulla figura del Boba Fett di Star Wars (sicuramente anticipando la partenza di The Book of Boba Fett a dicembre), e sul futuro del Marvel Cinematic Universe su Disney+ (in previsione dell'Hawkeye con Jeremy Renner, in partenza poco dopo, il 24 novembre).