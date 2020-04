I Simpson: Il corto Maggie Simpson in "Playdate with Destiny" disponibile su Disney+

News Serie TV

Lo speciale era stato distribuito nelle sale con il nuovo film Pixar Onward.

Uno dei tanti punti a favore del nuovo servizio di video in streaming Disney+ è senz'altro la possibilità di vedere e rivedere senza soluzione di continuità le prime 30 stagioni de I Simpson. Oltre 600 episodi e una quantità smisurata di pezzi di storia della tv ai quali si aggiunge in queste ore Maggie Simpson in "Playdate with Destiny", lo speciale corto di 5 minuti proposto nelle sale americane prima del film Pixar Onward, a suggello dell'ingresso dei gialli nella grande famiglia Disney.

Disponibile da oggi, Maggie Simpson in "Playdate with Destiny" racconta di quella che sembra essere una normale giornata al parco per la piccola di casa Simpson. Quando però si ritrova in pericolo, un eroico bambino la mette in salvo, rubandole il cuore. Dopo un felice primo appuntamento di giochi, Maggie non vede l'ora di rivedere il suo nuovo fidanzatino il giorno seguente, ma le cose non vanno esattamente come previsto. Sarà il destino (o Homer) a ostacolarla?

Si tratta del secondo corto incentrato sul personaggio nato dalla matita di Matt Groening. Segue Maggie Simpson in "The Longest Daycare", nel 2013 nominato all'Oscar. In una nota condivisa via social network, l'ideatore e i produttori esecutivi della serie ne hanno commentato così l'arrivo su Disney+: "Ciao, amici! All'inizio di quest'anno abbiamo realizzato un delizioso piccolo cortometraggio intitolato Playdate with Destiny. La risposta è stata così gratificante che volevamo che tutti lo vedessero a casa. Quindi, eccolo qui - in streaming su Disney+ dal 10 aprile!".