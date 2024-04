I Simpson ha appena ucciso un personaggio, ma i fan non la prendono bene: Il produttore se ne dispiace

News Serie TV

Nell'episodio più recente della stagione 35, la serie animata ha perso uno dei suoi personaggi storici. Ecco cos'è successo.

Sta facendo molto discutere, negli Stati Uniti, l'episodio più recente de I Simpson, quindicesimo della stagione 35, intitolato Cremains of the Day (letteralmente Ceneri funerarie del giorno), in cui la longeva serie animata della FOX ha ucciso uno dei suoi personaggi. Chiaramente, sconsigliamo di proseguire la lettura di questo approfondimento se preferite non rovinarvi la sorpresa. In caso contrario, nonostante non si tratti di uno dei più rinomati abitanti di Springfield, saperne di più potrebbe portarvi a lamentarvene come stanno facendo numerosi fan. Al punto da prendere in contropiede i produttori, spingendo uno di loro a spiegarsi.

I Simpson: Cos'è successo nell'episodio 35.15?

Nell'episodio in onda negli Stati Uniti domenica 21 aprile, la Taverna di Boe ha perso uno dei suoi storici avventori, lasciando Homer e i suoi compagni di bevute a fare i conti con il loro lutto. Stiamo parlando di Larry Dalrymple, un personaggio secondario doppiato nella versione originale da Harry Shearer. Nella serie sin dalla premiere del 1989, Larry, un uomo piuttosto taciturno, se n'è andato nel modo in cui forse ci si sarebbe aspettato da lui: silenziosamente, mentre era seduto tranquillamente al bar.

Il contraccolpo sui social è stato ampio. Molti i messaggi di incredulità o sgomento per un personaggio la cui vita, si legge in uno di essi, è stata "davvero fot******nte triste e tragica". Il co-produttore esecutivo Tim Long, anche co-showrunner dell'episodio, ha ritenuto quindi di dover intervenire, spiegando a TMZ che la morte del personaggio, apparentemente poco importante, era destinata effettivamente a "colpire il pubblico duramente". Long ha detto di essere dispiaciuto per chiunque sia arrabbiato per la morte di Larry e, più in generale, per un episodio così triste, ma ha aggiunto di apprezzare il fatto "che i fan sembrino prenderla tanto male quanto hanno fatto Homer e la banda durante l'episodio, perché dimostra quando la serie sia ancora amata".

I can’t believe they killed off Larry Dalrymple on The Simpsons last night. #RIPLarry pic.twitter.com/sFFxcPTYGe — Blade McG IV (SCM) (@Blade___McG) April 22, 2024

Nell'episodio, Homer, Boe, Carl e Lenny si ritrovano tormentati dal senso di colpa per essere "persone terribili" dopo aver realizzato che sapevano così poco di Larry, nonostante tutto il tempo trascorso insieme. Questa, evidentemente, è stata anche l'occasione per lanciare un messaggio - mai dare nessuno per scontato -, cosa non nuova per I Simpson. Non sono nuove, neppure, uscite di scena come questa. Nel corso degli anni la serie ha detto addio anche a Maude Flanders, la prima moglie di Ned Flanders; Gengive Sanguinanti Murphy, il sassofonista idolo di Lisa (in uno degli episodi più belli e toccanti della serie, Musica maestro); il rabbino Hyman Krustofsky, padre di Krusty il Clown; e Mona Simpson, la madre di Homer. Alcuni di questi personaggi sono poi riapparsi via flashback o in scene oniriche.