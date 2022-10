I Simpson diventa un anime per Halloween: Foto e clip in anteprima

News Serie TV

Il segmento sarà ispirato dalla popolare serie animata giapponese Death Note.

I Simpson continua a innovarsi e sperimentare. L'episodio di Halloween di quest'anno, La paura fa novanta XXXIII, in onda negli Stati Uniti domenica, includerà un segmento in cui gli iconici personaggi e l'intero mondo della longeva serie animata saranno diversi da come appaiono di solito per assomigliare in tutto e per tutto a un anime. Segmento - del quale sono state diffuse in anteprima alcune foto e una clip - ispirato dalla popolare serie giapponese Death Note.

I Simpson come Death Note

Per chi non la conoscesse, Death Note segue un ragazzo di nome Light (interpretato nell'episodio da Lisa) che, entrato in possesso di un misterioso quaderno nero in grado di uccidere chiunque il cui nome sia scritto nelle sue pagine, a patto di conoscerne il volto, se ne serve per eliminare i criminali e liberare il mondo dal male. Light è accompagnato da uno spirito oscuro di nome Ryuk, presente anch'esso nello speciale, vero motore della storia in Death Note. Le foto ci mostrano entrambi e anche le versioni animezzate di Homer e Marge.

Altrove nell'episodio, il risentimento di Marge assumerà una forma mostruosa, mentre un altro segmento infrangerà la prima regola di Matt Groening quando Homer scoprirà di non essere l'uomo che pensava di essere.