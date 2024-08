I Simpson: Disney+ annuncia 4 episodi in esclusiva, incluso uno speciale natalizio per il 35° anniversario

News Serie TV

La serie animata tornerà sulla piattaforma a ottobre con un nuovo corto. Poi i primi due episodi in esclusiva il 17 dicembre.

Quella che sta per iniziare sarà la stagione con più soddisfazioni per i fan della serie animata I Simpson. In aggiunta agli episodi della stagione 36 al via sull'americana FOX il 29 settembre, altri quattro saranno proposti in esclusiva dalla piattaforma streaming Disney+, come annunciato dai produttori al D23, l'evento per i fan della Disney.

I Simpson: Quattro episodi in esclusiva per Disney+

L'iniziativa prenderà il via in concomitanza con il 35° anniversario de I Simpson. Era il 17 dicembre del 1989 quando andò in onda il primissimo episodio della serie animata creata da Matt Groening, Un Natale da cani. Opportunamente, Disney+ lo celebrerà con un nuovo speciale natalizio, in due parti, intitolato O Come All Ye Faithful. I restanti due episodi, intitolati The Past and the Furious e Yellow Planet, saranno proposti nei "mesi successivi", e a questi si aggiungerà già il prossimo ottobre un nuovo corto, il nono in esclusiva per Disney+, a tema Halloween.

Questa sarà la prima volta in cui un canonico episodio de I Simpson non sarà proposto prima dalla FOX, il che potrebbe sollevare ulteriori domande sul futuro della serie alla rete dopo che un altro suo show di punta, 9-1-1, si è trasferito a ABC, anch'essa controllata dalla Walt Disney Company. Un'iniziativa analoga è stata annunciata un paio di settimane fa per I Griffin, un'altra hit della FOX, con un paio di speciali destinati ad arricchire l'offerta del servizio streaming Hulu tra Halloween e Natale.