I Simpson dà finalmente un fidanzato a Smithers, e il Sig. Burns muto

Il nuovo personaggio è interpretato dal veterano di Alias Victor Garber.

Anno dopo anno, I Simpson ha giocato in modo sempre più a carte scoperte con l'idea che Waylon Smithers avesse una cotta inspiegabile e inestricabile per il suo capo, il Sig. Burns. Poi, nel 2016, Smithers ha trovato il coraggio di separarsi temporaneamente dal tirannico magnate ed esplorare una breve connessione romantica corrisposta. Ora, a 33 stagioni suonate, l'iconica serie animata si è decisa finalmente a dare al personaggio il suo grande amore! L'anticipazione arriva dalle pagine online di Entertainment Weekly, nelle quali è apparsa anche la primissima immagine del nuovo fidanzato dell'eccessivamente leale assistente di Burns.

I Simpson: Il nuovo fidanzato di Waylon Smithers

Nell'episodio in onda negli Stati Uniti il 21 novembre, intitolato Portrait of a Lackey on Fire, Smithers inizierà una relazione con Michael De Graaf, uno stilista miliardario e giudice dalla lingua tagliente di "America's Got Fabric", doppiato dal veterano di Alias ed ex star di DC's Legends of Tomorrow Victor Garber.

"È affascinante e con i piedi per terra, e adora che Smithers non lo stia usando per farsi strada nel mondo della moda", ha rivelato il produttore esecutivo Matt Selman. "Smithers non sa niente di moda. Smithers è un uomo brillante, laborioso e intelligente. Michael è stanco della gente che frequenta la scena della moda di New York, dove tutti hanno un ordine del giorno. Vuole un uomo normale degli stati centrali al quale non importano lo status e le robe di moda".

I trascorsi di Waylon Smithers

Smithers, doppiato da Harry Shearer nella versione originale de I Simpson (in Italia disponibile in streaming su Disney+), è uscito allo scoperto nell'episodio La gabbia di Burns della stagione 27. Dopo aver dichiarato il proprio amore a Burns ed essere stato ripudiato da quest'ultimo, Smithers ha sfogato la sua frustrazione sui dipendenti della centrale, motivo per il quale Homer ha deciso di trovargli un compagno organizzando un party con ospiti gay a casa sua. Smithers ha conosciuto così il cubano Julio, scoprendo di avere molte cose in comune, e se ne è innamorato al punto da decidere di licenziarsi per seguirlo a Cuba. Tuttavia, ben presto Smithers si è reso conto di sentire la mancanza del suo capo e, interrotta la relazione con Julio, ha fatto ritorno a Springfield, dove Burns, su consiglio dei suoi legali, si è scusato con lui e lo ha riassunto, dandogli persino un abbraccio.

"Abbiamo pensato: 'La sua vita amorosa è una sorta di tabula rasa a questo punto'", ha aggiunto Selman. "La serie si è allontanata dal ritrarlo per tutto il tempo come una persona completamente ossessionata dal Sig. Burns. Perciò, sembra un po' come se per Smithers la questione sia 'Con chi starò?'".

Foto: 20th Television, The Simpsons (Entertainment Weekly)