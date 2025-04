I Simpson cambia l'aspetto di due personaggi storici e i fan insorgono

News Serie TV

L'episodio della stagione 36 de I Simpson andato in onda sull'americana FOX domenica ha mostrato tre personaggi storici della serie animata profondamente cambiati.

I fan de I Simpson si sono agitati non poco nelle scorse ore dopo che l'episodio della stagione 36 in onda negli Stati Uniti domenica sera, intitolato The Last Man Expanding, ha visto - attenzione alle anticipazioni! - le sorelle gemelle di Marge Simpson, Patty e Selma Bouvier, due personaggi storici della serie animata noti per il loro umorismo pungente e l'odio verso il cognato Homer, preoccuparsi del loro aspetto, qualcosa che finora non era sembrato interessarle così tanto, finendo col mostrarsi considerevolmente dimagrite. Una trasformazione, resa possibile da un popolare farmaco, che ha interessato anche l'Uomo dei Fumetti e diversi altri.

I Simpson: Cos'è successo nell'episodio 36x16?

Nell'episodio, tutta Springfield si è ritrovata dipendente da un farmaco per la perdita di peso chiamato Othinquic, la versione de I Simpson del vero farmaco Ozempic, destinato al trattamento del diabete di tipo 2 e usato impropriamente per la perdita di peso in persone non diabetiche. Mentre Homer ha resistito alla tentazione di qualche chilo in meno, Patty e Selma si sono mostrate sorprendentemente dimagrite, a tal punto da far sembrare Marge meno magra di quanto già non fosse, tentandola a seguire l'esempio delle sorelle, degli amici e dei vicini.

Sebbene ne I Simpson nulla o quasi duri per sempre e, nel suo universo lineare, i personaggi torneranno al loro aspetto abituale nel prossimo episodio, la reazione del pubblico statunitense non è stata delle migliori. Sui social media i messaggi di sdegno sono stati numerosi. "Questo è un universo inquietante, davvero", ha scritto qualcuno. "Odierò questo episodio quando vedrò Selma e Patty dimagrite e depilate", ha twittato un altro. "Per favore, fatela finita e basta", ha implorato un altro ancora.

Per ora la produzione non ha rilasciato dichiarazioni, ma è plausibile che ciò non avverrà. I Simpson non è nuova alla sperimentazione, soprattutto negli ultimi anni, con un bagaglio di quasi 800 episodi sulle spalle. Qualcosa di simile era avvenuto anche nella premiere della trentaseiesima stagione, nella quale un'intelligenza artificiale aveva generato un finale per la serie che aveva sconvolto l'intera Springfield e in particolare Bart con partenze, decessi, nascite, chiusure e matrimoni.