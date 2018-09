I set de Il Trono di Spade diventeranno un'attrazione turistica

La conclusione il prossimo anno de Il Trono di Spade non lascerà i tantissimi fan senza la possibilità di tornare a Westeros di tanto in tanto. Invece di smantellare gli elaborati set nell'Irlanda del Nord che per otto stagioni hanno ospitato le riprese della serie fantasy, HBO ha deciso di trasformare gli stessi in un'attrazione turistica.

Dal 2019, gli appassionati potranno visitare luoghi memorabili della serie come Grande Inverno, il Castello Nero e la Fortezza Rossa di Approdo del Re, partecipando a tour guidati ufficiali all'interno degli studi nei quali queste ed altre strutture immaginate da George R. R. Martin nei suoi romanzi sono state ricreate. Le esposizioni non solo offriranno ai fan la possibilità di passeggiare nei luoghi simbolo di Westeros, ma anche osservare da vicino costumi, oggetti di scena, armi, decorazioni, modelli e altri materiali visti in tv o impiegati dalla produzione.

"HBO è entusiasta di celebrare il lavoro del team creativo de Il Trono di Spade preservando questi luoghi e invitando i fan a visitare l'Irlanda del Nord ed esplorare di persona Westeros", ha dichiarato il vice presidente della divisione per le licenze e la vendita di HBO Jeff Peters in un comunicato. "L'opportunità di celebrare il ruolo centrale dell'Irlanda del Nord nell'esistenza e nell'eredità dello show e condividerne la cultura, la bellezza e il calore è anche una grande fonte d'ispirazione".