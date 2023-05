I revival di Nurse Jackie e Weeds, con le protagoniste originali, in sviluppo a Showtime

News Serie TV

Edie Falco e Mary-Louise Parker saranno le protagoniste e produttrici esecutive delle nuove serie.

Showtime è intenzionata a riportare in tv due suoi grandi successi del passato. Secondo Deadline, la rete americana sta lavorando con lo studio di produzione Lionsgate Television allo sviluppo dei sequel delle dark comedy Nurse Jackie e Weeds, con le rispettive protagoniste Edie Falco e Mary-Louise Parker pronte a riprendere il loro ruolo.

Nurse Jackie e Weeds tornano in tv?

I progetti sono ancora alle primissime fasi, il che vuol dire che tutto potrebbe andare in un verso o nell'altro. Ma l'aspetto interessante è che la negoziazione degli accordi sta avvenendo in parallelo, come se i due revival fossero intrinsecamente legati e dipendessero l'uno dall'altro. La sceneggiatura del sequel di Nurse Jackie sarebbe stata scritta da Abe Sylvia e Liz Flahive, entrambi già sceneggiatori e produttori della serie originale. Nessun dettaglio della trama è disponibile in questo momento. Il revival di Weeds sarebbe invece nelle mani dello sceneggiatore e produttore esecutivo Christian Torpe, ideatore della popolare serie danese Rita, e vedrebbe la Nancy della Parker non più nell'immaginaria Agrestic, in California, ma a Copenaghen, in Danimarca.

In onda per sette stagioni, Nurse Jackie ha raccontato la storia di Jackie Peyton (Falco), un'infermiera del pronto soccorso del All Saints' Hospital di New York che si sforza di bilanciare il suo difficile lavoro con un contesto familiare non meno problematico mentre cerca di venire a capo di una dipendenza da farmaci. L'altrettanto longeva Weeds (sono state prodotte otto stagioni), per la quale si parla di possibile ritorno in tv da diversi anni, è stata creata dalla stessa Jenji Kohan di Orange Is the New Black e racconta la storia di una madre single che, pochi mesi dopo la morte improvvisa del marito, inizia a vendere illegalmente marijuana per mantenere lo stile di vita borghese a cui è abituata e allo stesso tempo garantire un futuro ai suoi due figli adolescenti.

Lo sviluppo dei sequel di Nurse Jackie e Weeds rientra nella recente nuova strategia di Showtime di riportare in onda o espandere le sue proprietà più forti, incluse Billions, Dexter e The L Word. Per chi volesse recuperare le due serie, tutte le stagioni di Nurse Jackie sono disponibili in streaming su Paramount+ mentre quelle di Weeds sono su MGM+ (fondamentalmente l'ex LIONSGATE+), uno dei canali di Prime Video e Mediaset Infinity. Entrambi i servizi offrono un periodo di prova gratuito.