I pilot dei remake di Magnum P.I. e New York New York ordinati a CBS

Il piccolo schermo continua a imitare se stesso. Pochi giorni dopo le notizie su una nuova versione di Streghe per The CW, la rete sorella CBS ha dato l'okay alla produzione dell'episodio pilota dei remake di due serie di culto degli Anni '80: Magnum, P.I. e Cagney & Lacey, la seconda delle quali meglio conosciuta in Italia con il titolo New York New York.

L'originale Magnum, P.I., in onda sulla stessa rete per otto stagioni, ha visto l'attuale star di Blue Bloods Tom Selleck vestire i panni dell'investigatore privato Thomas Magnum, un ex Navy SEAL che usava le proprie conoscenze militari per risolvere casi. La versione aggiornata si concentra su un personaggio non molto diverso, reduce dall'Afghanistan invece che dal Vietnam e affiancato dai suoi storici tre colleghi, uno dei quali è ritratto ora come una donna - i veterani Theodore 'TC' Calvin e Orville 'Rick' Wright, e l'ex agente dell'MI6 Juliet Higgins. Insieme, i quattro affronteranno casi che nessun altro potrà, aiutando coloro che non hanno nessun altro cui rivolgersi. Il progetto è nelle mani di Peter Lenkov, che per CBS ha già riportato in tv Hawaii Five-0 e MacGyver, affiancato da Eric Guggenheim.

La nuova Cagney and Lacey, basata sul poliziesco al femminile del 1982 con protagoniste Sharon Gless e Tyne Daly, lascia New York e trasferisce l'azione a Los Angeles, dove due donne, entrambe detective presso il locale Dipartimento di Polizia, uniscono le forze per tenere le strade al sicuro. In questo caso la sceneggiatura porta la firma di Bridget Carpenter (Parenthood, Friday Night Lights), coinvolta anche come produttrice esecutiva.