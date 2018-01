Il remake di Streghe: The CW ordina il primo episodio

Il tentativo di The CW di riportare in tv Streghe con una nuova versione fa un importante passo avanti. La rete americana ha dato infatti l'okay alla produzione del primo episodio, il cosiddetto pilot, scritto dalle sceneggiatrici di Jane the Virgin e Greek Jessica O'Toole e Amy Rardin.

Le prime notizie sullo sviluppo di un remake di Charmed risalgono a un anno fa, sebbene il progetto si sia nel frattempo evoluto. All'epoca si parlava di un prequel incentrato su tre streghe chiamate a unire le forze per combattere il male in una piccola città del New England durante la fine degli Anni '70. Il presidente della rete Mark Pedowitz ha però ritenuto quest'idea troppo "indipendente" e "slegata dalla serie originale", sostenendo che "non era il modo in cui speravamo di farlo". La versione aggiornata è ambientata nel presente ed è descritta come un reboot femminista, fiero e divertente incentrato su tre sorelle in una città universitaria le quali scoprono di essere streghe. Si ritrovano così a combattere spaventose entità soprannaturali, mentre cercano di contrastare anche il patriarcato e mantenere i legami familiari.

O'Toole e Rardin ne saranno anche le produttrici esecutive con Jennie Urman (ideatrice di Jane the Virgin), Ben Silverman (Ugly Betty) e Brad Silberling. Quest'ultimo, un altro nome familiare al pubblico di Jane the Virgin, sarà altresì il regista dell'episodio.