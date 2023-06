"I Pesci Piccoli siamo noi": I The Jackal presentano la serie in arrivo su Prime Video

News Serie TV

Arriverà l'8 giugno su Prime Video Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la comedy 100% The Jackal che racconta le peripezie di un'agenzia di comunicazione di provincia: ecco cosa ci hanno raccontato i protagonisti Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello, Martina Tinnirello e il regista Francesco Ebbasta.

Chi sono i pesci piccoli di cui parla la nuova serie targata The Jackal? Sono, ovviamente, i clienti meno prestigiosi che un'agenzia di comunicazione di provincia deve comunque accontentare. Ma sono anche i The Jackal, per loro stessa ammissione. La serie Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, in arrivo l'8 giugno su Prime Video con tutti e 6 gli episodi che compongono la prima stagione, è per loro sia un punto di partenza che di arrivo; perché, nonostante l'innegabile successo ottenuto grazie ai loro video virali e le numerose esperienze individuali nel mondo dello spettacolo, si sentono ancora "pesci piccoli in un mare di pesci grandi, per l'atteggiamento che abbiamo verso il lavoro", ha detto Fabio Balsamo. Abbiamo incontrato lui e Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello, la new entry Martina Tinnirello e il regista Francesco Ebbasta che e ci hanno presentato la serie, visibilmente entusiasti di essere tornati a lavorare tutti insieme su un unico progetto.

Pesci Piccoli: Una grande festa 100% The Jackal

Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, Pesci piccoli è una serie che il regista e co-creatore Francesco Ebbasta ha definito orgogliosamente "100% The Jackal" perché ci hanno lavorato tutti i membri del gruppo. Per Ciro Priello è stata "una grande festa" e anche Ebbasta, uno "sciacallo" della prima ora, ancora si sorprende nel lavorare a stretto contatto con i suoi amici. "Una cosa che mi sorprende dei The Jackal è la sensibilità, il loro è il talento più sorprendente che abbia incontrato nella mia carriera", ha detto il regista che ha anche co-ideato la serie insieme ad Alessandro Grespan e ha scritto la sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di Santi.

Sopravvivere in un'agenzia di provincia

Pesci Piccoli è nata da un'idea semplice. "I piccoli creator dove trovano la forza di alzarsi la mattina alle 7, per lavorare per piccoli clienti come il salumiere sotto casa? Come fanno a sopravvivere in un contesto di influencer famosi consapevoli che il loro lavoro non cambierà il mondo?", ha spiegato Ebbasta. I protagonisti della serie sono Ciro, Fabio, Fru e Aurora, amici e colleghi che si barcamenano tra brand provinciali e influencer discutibili. La loro tranquilla vita in agenzia prende una piega diversa quando, dalla sede centrale dell'agenzia, arriva una manager declassata (interpretata da Martina Tinnirello) decisa a rinnovare radicalmente il loro modo di lavorare. Per l'attrice, un'esordiente "scoperta" appositamente per questa serie, "è stato come entrare nel mondo del Paese delle Meraviglie, una sorpresa continua".

L'ispirazione è arrivata soprattutto dalle sfide lavorative davanti a cui si sono trovati i The Jackal stessi. Nella serie ci sono momenti comici e battute che traggono ispirazione dalla vita reale dei protagonisti, dalla bowl delle merendine in ufficio al vizio di Fru, fissato con il voiceover per raccontare le vite dei suoi amici. "Quando sono uscite le stories su Instagram, prendevo il cellulare e dicevo agli altri cosa fare, il bello è che lo facevano davvero", ha ricordato Fru.

I riferimenti pop in Pesci Piccoli

Naturalmente il modello di riferimento di Pesci Piccoli è anche la workplace comedy à la The Office, che gli sceneggiatori hanno anche voluto omaggiare nel quarto episodio girato con lo stile del mockumentary. "La serie ha tanti riferimenti a sitcom con cui siamo cresciuti. Non possiamo fare a meno di confrontarci anche con i mostri sacri della comicità italiana, che spesso ha un amaro di fondo, racconta il disagio. Perché l'italiano ha bisogno di ridere, a di se stesso. Ma poi ci prendiamo anche molte libertà. Il quinto episodio è più drama, il sesto più assurdo", ha spiegato Ebbasta.

Dall'esperienza The Jackal in Pesci Piccoli sono arrivate le tante guest star, da Achille Lauro a Giovanni Muciaccia. "Fa parte della nostra cifra stilistica coinvolgere le star", ha osservato Ciro mentre Aurora ha aggiunto: "Ognuno porta una parte di sé eppure non interpreta se stesso ma interpreta comunque un personaggio. Hanno avuto la capacità di calarsi in contesti inediti". Achille Lauro, nel primo episodio, si è persino beccato uno schiaffo da Martina. "Ha detto 'più forte, sono abituato', gli è piaciuto", ha scherzato Aurora.

"Napoli ce l'abbiamo dentro"

La Napoli di Pesci Piccoli non è quella che siamo soliti vedere nei tanti prodotti televisivi girati di recente in città. Dimenticate il Vesuvio, la pizza (qui i poveri creativi condividono la piadina, più economica) e la criminalità di Mare Fuori ("Siamo come Mare Fuori ma siamo tutti un po' più educati", ha scherzato Fru). La serie è girata principalmente in interno, quindi la "napoletanità" la portano i personaggi. "Non riusciremmo mai a staccarci da Napoli. Ce l'abbiamo dentro", ha detto Francesco Ebbasta. "È una Napoli più inusuale ma comunque realmente esistente. La città è presente in modi diversi, lontano dagli stereotipi. È una Napoli d'ufficio e di provincia, che vede il Monte Somma invece del Vesuvio", ha osservato Fabio Balsamo.

Quali sono i sogni dei componenti della The Jackal? "Fare 10 stagioni di Pesci Piccoli. Diamo il massimo quando stiamo insieme. Spero che questo progetto abbia vita lunga", ha detto senza esitazione Gianluca Fru. "Spero continueremo a farlo ancora per molto, sempre divertendoci", gli ha fatto eco Ciro. E poi c'è chi ancora è rimasto con la testa allo scorso quattro maggio, sognando ancora più in grande. "Il mio sogno? Non perderci mai. Ma sportivamente vi dico il quarto scudetto del Napoli", ha concluso Fabio.