I personaggi de Il Trono di Spade cantano "I Will Survive" in un video

Sopravvivere è un affare per pochi nel duro mondo di Westeros. Nel corso delle stagioni de Il Trono di Spade abbiamo visto decine di personaggi soccombere nei modi più atroci. Un massacro che ha ispirato gli autori del divertente video che vi mostriamo qui in basso a rimontare piccoli frammenti dei loro dialoghi dando l'impressione stiano cantando il celebre brano di Gloria Gaynor I Will Survive.

Per una volta, tutti i personaggi che hanno attraversato la serie di HBO sono uniti nel professare la loro volontà di farcela. Per molti di loro non ha funzionato - e Joffrey Baratheon è sicuramente uno di quelli che se lo sono meritato. Per altrettanti, ahinoi, probabilmente non avrà alcun beneficio negli ultimi 13 episodi che verranno, a cominciare dai 7 della settima stagione in onda su Sky Atlantic dal 24 luglio.