I mondi di 9-1-1 e Doctor Odyssey collideranno a marzo: Annunciato un crossover tra le serie tv di Ryan Murphy

News Serie TV

Il prossimo episodio del medical drama Doctor Odyssey ospiterà la star di 9-1-1 Angela Bassett. Sarà il prossimo crossover tra le due serie tv di Ryan Murphy.

La minaccia di un grave crimine richiederà uno sforzo congiunto da parte dei poliziotti di 9-1-1 e dei medici di Doctor Odyssey. Il 20 marzo andrà in onda negli Stati Uniti su ABC un crossover tra le due serie tv co-ideate da Ryan Murphy, che, pur non facendo parte dello stesso franchise, vedranno i propri mondi collidere per la prima volta.

Il crossover tra 9-1-1 e Doctor Odyssey

Come ciò sia possibile lo spiegano perfettamente le anticipazioni. Quando sospetta che due passeggeri stiano prendendo di mira il caveau della Odyssey, la lussuosa nave da crociera che fa da ambientazione alle vicende di Doctor Odyssey, il sergente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles Athena Grant (interpretata in 9-1-1 da Angela Bassett) unisce le forze con il medico di bordo, Dott. Max Bankman (Joshua Jackson), alzando la posta in un gioco pericoloso in cui non tutti finiranno con una mano vincente.

Si tratta di un crossover a senso unico: l'intera storia si svilupperà nell'undicesimo episodio della stagione inaugurale di Doctor Odyssey, intitolato Casino Week, senza continuare in 9-1-1. Tuttavia, i riferimenti alle vicende di quest'ultima non dovrebbero mancare. Ricordiamo infatti che Athena arriva dalla disastrosa esperienza dell'affondamento della nave da crociera nella quale lei e Bobby (Peter Krause) erano saliti alla fine della sesta stagione per festeggiare le loro nozze, tragedia che ha monopolizzato i primi tre episodi della stagione successiva. In Italia, entrambe le serie sono disponibili in streaming su Disney+, dove torneranno in primavera con i nuovi episodi.