I Medici avrà una terza stagione: Francesco Montanari si unisce al cast

Arriva con l'annuncio del primo casting la conferma che I Medici, serie in costume ambientata a Firenze durante il Rinascimento, proseguirà con una terza stagione. Mentre si attende per l'autunno l'arrivo su Rai1 degli episodi inediti della seconda, la serie di Frank Spotnitz ha ingaggiato l'attore italiano Francesco Montanari (Romanzo Criminale: La serie) per il ruolo del predicatore Girolamo Savonarola.

Prima di essere scomunicato da Papa Alessandro VI, impiccato e bruciato sul rogo come eretico e scismatico, il religioso e politico Girolamo Savonarola profetizzò sciagure per Firenze e per l'Italia propugnando un modello teocratico per la Repubblica fiorentina instauratasi dopo la cacciata dei Medici. La terza stagione continuerà quindi ad approfondire la figura di Lorenzo il Magnifico (interpretato dal nuovo protagonista della serie Daniel Sharman), che, "diventato un uomo, dovrà lottare contro i propri demoni e difendere Firenze da nuove minacce interne ed esterne", come anticipato dal produttore esecutivo Luca Bernabei. Savonarola fu una di queste, più volte ammonito da Lorenzo per le sue prediche mentre tra la gente cresceva il malcontento nei suoi riguardi.

Il canadese Christian Duguay (Belle & Sebastien: L'avventura continua) sta dirigendo i nuovi episodi, sostituendo quindi il regista della seconda stagione Jon Cassar (24). Spotnitz ha dichiarato: "Lavorare con Lux Vide e Rai a questa serie è una delle grandi gioie della mia carriera. La nostra determinazione in questa stagione è stata raccontare una storia che catturasse la maestosità del Rinascimento e le strazianti tragedie vissute dai Medici. È stato un viaggio emozionante e a volte profondamente commovente nel passato".