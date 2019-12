I Medici 4: La quarta stagione si farà?

News Serie TV

Gli ultimi episodi del terzo capitolo della Serie TV dedicata a Lorenzo Il Magnifico sono andati in onda questa sera.

Ha vinto più volte la gara degli ascolti TV raggiungendo numeri importanti e battendo a mani basse la concorrenza. La terza stagione de I Medici è stata un vero successo tanto da far chiedere ai telespettatori se la storia di una delle famiglie più potenti del Rinascimento potesse continuare ad essere raccontata. Negli otto episodi che compongono il terzo capitolo della Serie TV, andati in onda dal 2 all'11 dicembre, ha trovato spazio la maturità di Lorenzo de' Medici, ormai diventato Il Magnifico. Terminata la terza stagione è lecito chiedersi: ci sarà una quarta stagione de I Medici?

Il futuro della Serie TV I Medici

Alla domanda hanno risposto i creatori della serie e i produttori durante la conferenza stampa di presentazione del terzo capitolo. Come ha confermato chi ha lavorato alle tre stagioni della Serie TV storica, il racconto della potente famiglia Medici si è concluso con la terza stagione, quindi non ci sarà una quarta stagione de I Medici. Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide, ha parlato della stagione finale come di "un coronamento di un percorso produttivo". La serie, infatti, ha raccontato ben quattro generazioni della famiglia Medici coprendo un arco temporale che va dal 1429 (anno della morte di Giovanni de' Medici, primo della casata) al 1492 (anno della morte di Lorenzo de' Medici). Anche Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction, ha confermato che la saga de I Medici si è conclusa.

I Medici: Cosa sarebbe accaduto nella quarta stagione?

Anche se la Rai ha ritenuto che il racconto della storia de I Medici fosse giunto al capolinea, la storia ci suggerisce che la famiglia Medici fu protagonista ancora della storia italiana per molti anni dopo la morte di Lorenzo Il Magnifico. Alcuni dei suoi figli come Lucrezia, Piero, Maddalena, Giovanni, Contessima e Giuliano ricoprirono ruoli importanti condizionando la storia del Rinascimento (basti pensare a Giovanni, diventato poi papa Leone X, il pontefice contro cui si scagliò Lutero nelle sue 95 tesi). Sicuramente la figura di Lorenzo Il Magnifico fu preminente rispetto ai suoi figli; eppure tra tradimenti, matrimoni e conflitti non sarebbe mancato materiale alla Rai per portare avanti il racconto.

Ci sarà una nuova serie basata su Leonardo Da Vinci?

Dopo aver confermato di aver messo il punto alla storia della famiglia Medici, Eleonora Andreatta ha aperto una nuova porta rivelando che la Rai continuerà a raccontare la storia del Rinascimento italiano attraverso gli occhi di altri protagonisti. La direttrice di Rai Fiction ha annunciato che, in collaborazione con Lux Vide, è in cantiere un nuovo progetto dedicato a una delle personalità che più di tutte hanno segnato la storia italiana: Leonardo Da Vinci. "Sarà un racconto nuovo, con un taglio diverso della narrazione", ha detto Andreatta.

In attesa del nuovo entusiasmante progetto anticipato durante la conferenza stampa, la terza stagione de I Medici si può rivedere su Rai Play, così come le prime due stagioni. L'intera serie resterà visibile sulla piattaforma on-demand della Rai fino al 14 gennaio 2020. Dal 25 dicembre, inoltre, I Medici - Nel nome della famiglia sarà disponibile anche su Amazon Prime Video.