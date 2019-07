I Flintstones: In arrivo il remake animato per un pubblico adulto

News Serie TV

La nuova versione sarà prodotta dalla Brownstone Productions di Elizabeth Banks.

Una delle serie animate che gli adulti di oggi ricordano con maggiore affetto, I Flintstones (in Italia conosciuta anche con il titolo Gli Antenati) tornerà prossimamente in tv con una nuova versione rivolta a quello stesso pubblico. Secondo Variety, il remake è in lavorazione alla Brownstone Productions, la casa di produzione di Elizabeth Banks.

Creata dai mitici William Hanna e Joseph Barbera nel lontano 1959, l'originale The Flintstones andò in onda con 166 episodi fino al 1966. La storia, come sicuramente ricorderete, anche in virtù dei numerosi adattamenti arrivati negli anni successivi, racconta di Fred e Wilma Flintstone, una coppia delle caverne che insieme ai loro amici Barney e Betty Rubble, ai loro figli e ai loro enormi animali domestici vive le avventure più disparate nella sorprendentemente moderna città di Bedrock. Stando ai pochi dettagli al momento disponibili, la nuova versione seguirà gli stessi personaggi in un racconto dissacrante destinato questa volta a un pubblico adulto.

I Flintstones è stata la prima serie animata a ricevere una nomination agli Emmy come miglior comedy, un onore che nel corso degli anni si è ripetuto pochissime altre volte. La serie Hanna-Barbera ha generato più di dieci spin-off, tra i quali si ricordano in particolare I figli degli Antenati e Risate con i Flintstones. Si aggiungono un film crossover con I Pronipoti, I Pronipoti incontrano gli Antenati, e il film live-action del 1994 con John Goodman ed Elizabeth Perkins nei panni di Fred e Wilma.

Questa non è la prima volta che si cerca di riportare sul piccolo schermo i personaggi de I Flintstones con una nuova serie animata. Nel 2011 ci aveva provato anche l'ideatore de I Griffin Seth MacFarlane. Il progetto, però, non è stato mai ordinato.