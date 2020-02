I Am Not Okay With This: Il trailer della nuova serie Netflix dai produttori di Stranger Things

News Serie TV

La teen comedy soprannaturale arriva in streaming il 26 febbraio.

A giudicare dal primo trailer, I Am Not Okay With This, nuova serie Netflix in arrivo in streaming il prossimo 26 febbraio, ha lo stile indie-vintage di The End of the Fu***ng World e la potenza di Stranger Things. Non a caso la serie è diretta da Jonathan Entwistle, lo stesso regista della prima, e prodotta da Shawn Levy, Dan Cohen e Josh Barry, i produttori della seconda. Un mix perfetto che emerge potente da questa travolgente anteprima diffusa da Netflix.





I Am Not Okay With This: Il trailer e la trama

Nella clip conosciamo la protagonista Sidney (Sophia Lillis, vista in It e Sharp Objects), "una noiosa diciassettenne bianca" come si definisce lei stessa; un'adolescente come tutte, che frequenta il liceo e si barcamena tra le difficoltà a scuola, la famiglia e la sessualità ma che deve fare i conti con dei misteriosi superpoteri che esplodono come reazione a forti emozioni. Queste particolari capacità, che si manifestano attraverso la telecinesi, complicano la vita di Sidney rendendola tutt'altro che ordinaria.

Il cast

Basata sull'omonimo graphic novel di Charles Forsman, I Am Not Okay With This riunisce Sophia Lillis con Wyatt Oleff (sua co-star in It) che interpreta il suo bizzarro vicino di casa Stanley Barber. Nel cast della serie troviamo anche Kathleen Rose Perkins (Episodes) nei panni della madre di Sidney, Sofia Bryant (The Good Wife, The Code) nel ruolo della migliore amica Dina, Aidan Wojtak-Hissong (Falling Water) nei panni del fratello di dieci anni di Sidney e Richard Ellis (Should I Do It?) nei panni del fidanzato di Dina.