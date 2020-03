I Am Not Okay With This 2: Ci sarà una seconda stagione?

News Serie TV

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sul secondo capitolo della serie di Netflix.

I Am Not Okay With This è arrivata su Netflix lo scorso 26 febbraio e in poco tempo ha già suscitato interesse tanto che molti utenti che hanno già visto tutta la prima stagione in streaming si chiedono se ci sarà una seconda stagione. Complice anche il fatto che il primo ciclo sia composto da soli 7 brevi episodi (il più lungo è di 27 minuti, ma ci sono anche episodi che durano meno di 20 minuti), la serie si presta molto bene al binge watching, motivo per cui sono in tante le persone che vorrebbero sapere se I Am Not Okay With This sarà rinnovata per una seconda stagione. Ecco le anticipazioni, le previsioni e tutto quello che sappiamo fin da adesso sull'ipotetica stagione 2 del dramedy con Sophia Lillis e Wyatt Oleff.

I Am Not Okay With This 2: Ci saranno nuovi episodi?

La prima stagione di questa serie diretta da Jonathan Entwistle appare quasi come un prologo, una sorta di introduzione che ci fa conoscere i personaggi e ci introduce nel mondo della giovane Sydney. Ancora non sappiamo se ci sarà una seconda stagione ma sicuramente la serie ha ancora molto da dire e, visto il finale con un enorme cliffhanger, un secondo ciclo di episodi appare molto probabile. A decidere le sorti di I Am Not Okay With This saranno gli abbonati Netflix che sceglieranno se dare una chance alla serie guardando gli episodi della prima stagione. Il fatto che dietro la produzione della serie ci siano i produttori di serie di successo come Stranger Things tra cui Shawn Levy fa ben sperare. La sempre meno probabile terza stagione di The End of the F***ing World, inoltre, lascia immaginare che il regista e co-creatore possa dedicarsi solo a questa serie.

Quando esce la seconda stagione di I Am Not Okay With This?

Se una seconda stagione fosse confermata, dovremmo aspettare circa un anno dall'uscita della prima stagione. I nuovi episodi, quindi, potrebbero arrivare in streaming nei primi mesi del 2021.

Il riassunto della prima stagione

Nella prima stagione abbiamo conosciuto la giovane Sidney, un'adolescente riservata e un po' alternativa che vive con sua madre e suo fratello dopo la perdita del padre, morto suicida. Tra problemi in famiglia, drammi scolastici e prime cotte, per Sidney le cose si sono complicate quando hanno iniziato a manifestarsi degli strani poteri di telecinesi che la ragazza non è riuscita sempre a controllare. Dividendosi tra la sua migliore amica Dina (Sofia Bryant) di cui è segretamente innamorata e il bizzarro vicino di casa Stanley (Wyatt Oleff) che invece nutriva un interesse per lei, Sidney ha dovuto imparare a controllare la rabbia e le emozioni, motori dei suoi poteri. Dopo una serie di esperimenti poco riusciti, nel finale di stagione un'umiliazione pubblica al ballo della scuola fa uscire definitivamente di testa la ragazza che, in un momento d'ira, non è riuscita a controllare i suoi poteri finendo per fare del male al suo compagno di scuola Brad (Richard Ellis). Negli ultimi secondi della stagione abbiamo visto un misterioso uomo avvicinarsi a Sidney e dirle: "Cominciamo". Di chi si tratterà?

La trama e le anticipazioni della stagione 2

Nella seconda stagione potremmo vedere Sidney prendere finalmente confidenza con i suoi poteri e imparare ad usarli. Come reagiranno i compagni di scuola della protagonista dopo un ballo finito nel sangue? Potremmo sapere finalmente chi è l'uomo che è apparso nel finale della stagione precedente e perché si è palesato proprio quando le cose si sono messe male per Sidney. Le storie di molti personaggi, rimasti nell'ombra nei sette episodi della prima stagione, potrebbero essere approfondite, come pure il rapporto tra Sidney e sua madre Maggie.

Queste erano tutte le notizie su un'ipotetica seconda stagione di I Am Not Okay With This disponibili fin ora. Continuate a seguirci per non perdere nessun aggiornamento sul rinnovo, la trama e il cast dei nuovi episodi.