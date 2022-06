Hugh Grant sarà Zeus in una serie di Netflix basata sulla mitologia greca

News Serie TV

Prendi la mitologia greca, mettila in mano alla sceneggiatrice di The End of the F***ing World Charlie Covell e scegli il nominato a due Emmy Hugh Grant per il ruolo di Zeus. Ovvero, come far suonare tutti i campanelli con una sola serie tv. Netflix ha ingaggiato la star di The Undoing per uno dei ruoli principali nella dark comedy KAOS. Al cast si sono uniti anche Janet McTeer (Ozark), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) e David Thewlis (Fargo), tra i diversi altri.

La trama e i personaggi di KAOS

Una produzione originale britannica di 8 episodi, KAOS reinterpreta la mitologia greca in modo "audace" e "contemporaneo", esplorando temi come l'amore, il potere e la vita negli inferi. Nulla è sacro in questo racconto, tranne il tradimento e l'arroganza di un gruppo di divinità incostanti e le loro macchinazioni cosmiche. Zeus è descritto come un essere onnipotente ma disperatamente insicuro e vendicativo che ha goduto a lungo del suo status di Re degli Dei. Finché una mattina non si sveglia e si accorge di una ruga sulla fronte. Inizia così la nevrosi, mettendolo su una strada pericolosa e paranoica. Zeus si convince che la sua caduta sia imminente e inizia a vedere segni ovunque.

Thewlis interpreterà il fidato fratello di Zeus, Ade, il Dio degli Inferi, il quale sta segretamente perdendo la presa sul suo oscuro dominio. C'è un arretrato di morti da elaborare e stanno diventando irrequieti. Era (McTeer), Regina degli Dei, esercita il dominio sulla Terra - e su Zeus - a modo suo. Ma il suo potere e la sua libertà sono minacciati dalla crescente paranoia di lui, ed è costretta ad agire, mentre il figlio di Zeus, Dioniso (Nabhaan Rizwan, Station Eleven), è fuori controllo e sulla buona strada per una collisione cosmica con suo padre.

Sulla Terra, le persone bramano il cambiamento. Tuttavia, Poseidone (Curtis), Dio del Mare, delle Tempeste e dei Terremoti (e dei Cavalli), è più preoccupato per le dimensioni del suo mega yacht e per il prossimo party. Insomma, il benessere dei comuni mortali gli interessa poco. Sfortunatamente per gli dèi, alcuni di quei mortali stanno cominciando a rendersene conto. Tra loro ci sono Riddy (la precedentemente annunciata Aurora Perrineau), Orfeo (Killian Scott, Ripper Street) e Ari (Leila Farzad, I Hate Suzie), provenienti da ceti sociali diversi e tutti cosmicamente connessi nella battaglia contro Zeus. Ognuno di loro ha un ruolo molto diverso da svolgere e chiunque di loro può essere destinato a farlo cadere.

Secondo Deadline, a tutti loro si aggiungono la star di I Hate Suzie Billie Piper, Rakie Ayola (Alex Rider) e Stanley Townsend (24: Live Another Day) con ruoli al momento non meglio precisati.