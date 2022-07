Hugh Grant non sarà più Zeus nella serie mitologica di Netflix KAOS, Jeff Goldblum lo sostituisce

News Serie TV

La dark comedy reinterpreta la mitologia greca in modo "audace" e "contemporaneo".

L'entusiasmo di molti per l'ingaggio di Hugh Grant in KAOS, prossima serie di Netflix basata sulla mitologia greca, nella quale era stato chiamato a interpretare Zeus, è durato quanto uno dei suoi fulmini. L'attore britannico ha lasciato il cast della dark comedy, apparentemente a causa di un conflitto d'impegni, mentre un altro veterano dello schermo, il nominato all'Oscar Jeff Goldblum (Little Surprises), è stato scelto come suo sostituto.

La trama e i il cast di KAOS

Scritta dalla sceneggiatrice di The End of the F***ing World Charlie Covell, KAOS reinterpreta la mitologia greca in modo "audace" e "contemporaneo", esplorando temi come l'amore, il potere e la vita negli inferi. Nulla è sacro in questo racconto, tranne il tradimento e l'arroganza di un gruppo di divinità incostanti e le loro macchinazioni cosmiche. Al di sopra di tutti c'è Zeus, un essere onnipotente ma disperatamente insicuro e vendicativo che ha goduto a lungo del suo status di Re degli Dei. Finché una mattina non si sveglia e si accorge di una ruga sulla fronte. Inizia così la nevrosi, mettendolo su una strada pericolosa e paranoica. Zeus si convince che la sua caduta sia imminente e inizia a vedere segni ovunque.

Il resto del cast include David Thewlis (Fargo) e Janet McTeer (Ozark) nei ruoli di Ade e Era, il fratello e la moglie di Zeus. A loro si aggiungono Cliff Curtis (Fear the Walking Dead), Nabhaan Rizwan (Station Eleven), Aurora Perrineau (Prodigal Son), Killian Scott (Ripper Street), Billie Piper e Leila Farzad (I Hate Suzie), Rakie Ayola (Alex Rider), Stanley Townsend (24: Live Another Day) e Misia Butler (Kiss Me First).