House of the Dragon, un'ode agli splendidi crediti di apertura: Ecco come sono nati

Già un successo, la nuova serie tv House of The Dragon è in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio.

Il secondo episodio di House of the Dragon ha fatto una cosa in più rispetto alla premiere che l'ha preceduto: riportarci nell'affascinante benché pericoloso mondo di Westeros attraverso una sequenza, quella dei crediti di apertura, che è stata - ancor prima di addentrarci nel nuovo capitolo delle storie dei Targaryen - un colpo al cuore. La serie prequel in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ogni lunedì con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15 e con la versione in italiano dell'episodio precedente alle 21:15 (sempre in doppio audio, i dieci episodi della prima stagione saranno via via disponibili anche on demand), è ora impreziosita da una "sigla" che a molti sarà sembrata familiare, perché nelle animazioni e nella musica ricalca perfettamente quella iconica de Il Trono di Spade, la serie di cui House of the Dragon è lo spin-off. Scopriamone qualcosa in più.



I crediti di apertura di House of the Dragon

Possono sembrare una frivolezza in un'opera mastodontica che si lascia apprezzare per altro, ma non è così. I crediti di apertura de Il Trono di Spade non solo sono stati un punto fermo della serie, una sorta di ago della bussola che informava gli spettatori in quale parte del mondo si sarebbero spinti in quell'episodio, sono stati anche premiati con due Emmy tutti loro e hanno stabilito un nuovo standard per la tv che ha ispirato molte altre produzioni negli anni successivi. Un paio di Emmy li ha vinti anche Ramin Djawadi, che ha scritto quella e le altre musiche di Game of Thrones e ora è il compositore di House of the Dragon. Mentre quella classica melodia con lo straordinario violoncello solista è stata mantenuta nello spin-off, la sequenza animata è stata cambiata profondamente, sebbene lo stile sia rimasto anche in questo caso lo stesso.

Realizzati da Elastic, lo stesso studio di design della sequenza d'apertura de Il Trono di Spade, i crediti di apertura di House of the Dragon mostrano fiumi di sangue sgorgare da vari simboli posizionati sui pavimenti di quello che sembra essere il modello in pietra di una città, simile a quello dell'Antica Valyria che Viserys ha nella sua camera da letto alla Fortezza Rossa. I fiumi cremisi scorrono per le strade, fino a quando non convergono sul sigillo di Casa Targaryen.

Parla Ramin Djawadi

"Quello che ci premeva fare era mantenere vivo il DNA della serie originale", ha spiegato Djawadi in un'intervista con EW parlando delle musiche di House of the Dragon. "Ascolteremo musiche che ricordiamo dalla serie originale, ma poiché sono tutti personaggi nuovi, e questa è ambientata 200 anni prima, c'è un sacco di materiale nuovo che ho scritto, molti nuovi temi che ascolteremo". Uno di questi pezzi originali della colonna sonora di House of the Dragon è stato appena pubblicato dall'etichetta WaterTower Music. Si intitola The Prince That Was Promised, lo abbiamo ascoltato nel primo episodio ed è possibile riascoltarlo integralmente qui di seguito.



