House of the Dragon: Nella stagione 2 potrebbero esserci anche Sangue e Formaggio, ma chi sono? (SPOILER)

La sceneggiatrice dello spin-off de Il Trono di Spade Sara Hess ha fatto intendere che nei nuovi episodi arriveranno anche due personaggi che i fan del libro Fuoco e Sangue conoscono molto bene: ecco cosa c'è da sapere su di loro.

Prepariamoci a un'oscura vendetta durante la guerra tra i Verdi e i Neri (la fazione di Alicent e Otto contro quella di Daemon e Rhaenyra Targaryen) nella seconda stagione di House of the Dragon. Vi dicono nulla i nomi Sangue e Formaggio? Probabilmente no se non avete letto il libro di George R.R. Martin Fuoco e Sangue che ha ispirato la serie di HBO (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW ). Se però avete già confidenza con la storia dei Targaryen e della Danza dei Draghi narrata da Martin nel romanzo, sapete sicuramente di chi stiamo parlando. Si tratta di due personaggi chiave che, stando a quanto riferito dalla sceneggiatrice della serie Sara Hess a Variety, potrebbero essere introdotti nei nuovi episodi dello spin-off de Il Trono di Spade in arrivo prossimamente.

Fuoco e Sangue: Chi sono Sangue e Formaggio?

Sangue e Formaggio sono i soprannomi dati a due personaggi responsabili di un vendicativo complotto contro la regina Alicent (interpretata da Olivia Cooke), il principe Aemond (Ewan Mitchell), il re Aegon II (Tom Glynn-Carney) e i Verdi per conto del principe Daemon (Matt Smith), della regina Rhaenyra (Emma D'Arcy) e dei Neri, in seguito alla morte del figlio di Rhaenyra, Lucerys, per mano di Aemond.

House of the Dragon 2: Le anticipazioni

Ricorderete che nel finale della prima stagione di House of the Dragon, il figlio di Rhaenyra Lucerys perde la vita dopo essersi scontrato nei cieli di Capo Tempesta, sul dorso del suo drago, con suo zio Aemond. Questo evento, che dà ufficialmente inizio alla cosiddetta Danza di Draghi (la guerra civile tra due fazioni di casa Targaryen), nel libro innesca una serie di cruente vendette. Senza svelare troppo, Sara Hess ha confermato a Variety che la serie HBO includerà una certa trama che vede protagonisti proprio questi due oscuri personaggi noti come Sangue e Formaggio. Uno scambio brutale che Daemon nel libro descrive come : “Occhio per occhio, figlio per figlio”.

"Attualmente stiamo scrivendo il finale della seconda stagione", ha detto Hess quando le è stato chiesto se gli sceneggiatori avessero incluso la trama - particolarmente raccapricciante - di Sangue e Formaggio nella seconda stagione. "Non credo che rimarrete delusi", ha aggiunto la sceneggiatrice. In effetti già la prima stagione di House of the Dragon, con lo stesso George R.R. Martin a bordo come produttore esecutivo, era stata abbastanza fedele al libro. Siamo quindi fiduciosi e ci aspettiamo una seconda stagione ugualmente soddisfacente.