House of the Dragon: Nell'episodio 4 la resa dei conti dei Targaryen, tutte le anticipazioni

News Serie TV

L'appuntamento con il quarto episodio dello spin-off de Il Trono di Spade, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti, è per lunedì 12 settembre: ecco qualche anticipazione.

Nel prossimo episodio di House of the Dragon, il quarto in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti il prossimo 12 settembre in versione sottotitolata, si inasprirà il conflitto tra i membri di Casa Targaryen per la successione al trono. Aggiungendo un ulteriore tassello che ci condurrà fino alla cosiddetta Danza dei Draghi - la famosa guerra civile che metterà l'uno contro l'altro i Targaryen lasciando dietro di sé fuoco e sangue - l'episodio 4 riporterà a corte Daemon Targaryen (Matt Smith), seguirà nuovi intrecci politici di Otto Hightower (Rhys Ifans) e rinnoverà le tensioni tra re Viserys I (Paddy Considine) e sua figlia Rhaenyra (Milly Alcock). Ecco qualche anticipazione.

House of the Dragon 1x04: La battaglia per il trono entra nel vivo

Ambientata circa due secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade, House of the Dragon racconta i fatti che hanno portato alla fine del dominio dei Targaryen sui Sette Regni, culminando in una sanguinosa guerra per la successione. L'episodio 3 ha introdotto il figlio maschio di Viserys e Alicent Hightower (Emily Carey), Aegon, che molti si aspettano succederà a suo padre a discapito della principessa Rhaenyra, nominata precedentemente legittima erede da Viserys in persona. La mina vagante della casata dei draghi, tuttavia, rimane Daemon Targaryen, il fratello minore del re che sta guadagnando potere e alleati che potrebbero incoraggiarlo sfidare i suoi nipoti per il Trono di Spade.

La trama e le anticipazioni di 'King of the Narrow Sea'

Il trailer ufficiale del quarto episodio intitolato King of the Narrow Sea (Re del Mare Stretto), condiviso dalla rete americana HBO (lo vedete qui sotto), svela diverse anticipazioni. Daemon farà ritorno a corte pregiandosi del titolo di Re del Mare Stretto dopo aver vinto la guerra nelle isole Stepstones e aver sconfitto il Nutri Granchi alla fine dell'episodio 3. Intanto si rinnoveranno i dissapori tra Viserys e Rhaenyra mentre vili pettegolezzi su quest'ultima si diffonderanno nelle stanze della Fortezza Rossa mettendo in cattiva luce la Principessa. I piani di Otto Hightower per mettere suo nipote Aegon sul trono saranno sempre più evidenti: sarà lui ad alimentare le voci sulla cattiva condotta di Rhaenyra? Sua figlia Alicent, tuttavia, difenderà ancora la buona fede dell'amica nutrendo invece diffidenza verso Daemon. "Non è nella natura di Rhaenyra essere disonesta. Non posso dire lo stesso di tuo fratello", dice a Viserys nel trailer che si conclude con un drago che attacca una nave, facendo pensare a un'inevitabile escalation di violenza tra le diverse fazioni.

L'appuntamento con House of the Dragon è ogni lunedì in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.