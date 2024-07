House of the Dragon: La più grande battaglia tra draghi mai vista nella serie è molto diversa dal libro, ecco le differenze

News Serie TV

Il quarto episodio della seconda stagione di House of the Dragon mette in scena la famosa Battaglia di Riposo del Corvo, centrale nel libro Fuoco e Sangue. Eppure la serie l'ha resa ancora più cruenta e drammatica: ecco come (SPOILER).

La Danza dei Draghi è entrata ufficialmente nel vivo nel quarto episodio della seconda stagione di House of the Dragon (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW). È andata in scena, infatti, la prima imponente battaglia tra draghi della stagione e la più importante della serie finora cioè quella conosciuta come la Battaglia di Riposo del Corvo. La dinamica, tuttavia, è stata resa più drammatica di quanto sia in Fuoco e Sangue, il libro di George R.R. Martin su cui si basa la serie HBO. Merito di alcuni importanti cambiamenti che gli sceneggiatori hanno deciso di inserire nella storia e che rendono le svolte narrative particolarmente intense. Se non avete visto ancora l'episodio, vi consigliamo di non proseguire con la lettura perché seguiranno spoiler.

House of the Dragon 2: La Battaglia di Riposo del Corvo miete le prime vittime illustri

Nell'episodio in questione, diretto da un regista veterano de Il Trono di Spade cioè Alan Taylor, va in scena la prima grande battaglia tra Verdi - i sostenitori di re Aegon II - e Neri - i sostenitori della pretesa al trono di Rhaenyra Targaryen. L'obiettivo dei Verdi è attirare i Neri in una trappola a Riposo del Corvo, la sede di Lord Staunton che siede nel Concilio Ristretto di Rhaenyra. Quest'ultima decide di mandare in guerra per la prima volta un drago, Meleys cavalcato dalla "regina che non fu" Rhaenys (Eve Best). Le cose vanno male, tuttavia, quando il re in persona (Tom Glynn-Carney) si presenta inaspettatamente sul suo drago, Sunfyre. Il risultato è uno scontro drammatico tra tre draghi - Sunfyre, Vhagar e Meleys - che si conclude con la morte di Meleys e Rhaenys. Alla fine dell'episodio anche il destino di Aegon, colpito addirittura da suo fratello Aemond (Ewan Mitchell) che dà ordine a Vhagar di fare fuoco indistintamente su Meleys e Sunfyre.

I cambiamenti rispetto al libro Fuoco e Sangue

Nel suo libro, George R.R. Martin descrive in modo sommario la battaglia, cosa che ha permesso agli sceneggiatori di "romanzare" in modo più concreto quanto abbiamo visto invece sullo schermo. Se nel libro, per esempio, Aemond e Aegon agiscono insieme contro Rhaenys, nella serie capiamo che il re si inserisce nella battaglia all'improvviso in modo inatteso. "Non fa un gran lavoro, ma la sua intenzione è quella di dare l'impressione di essere un'influenza formidabile, forte e stoica su tutta Westeros, e tuttavia in realtà è un ragazzino che cerca di capirci qualcosa, senza sapere bene da dove cominciare", ha commentato Glynn-Carney parlando con Entertainment Weekly. Aemond, invece di correre in soccorso dal fratello, ritarda intenzionalmente la sua entrata in scena con Vhagar. Quando interviene, ordina al suo enorme drago di sputare fuoco sia su Rhaenys che su Aegon e, solo a quel punto, Aegon e Sunfyre vengono colpiti con forza precipitando verso terra. Dopo aver finito Meleys e Rhaenys, nell'episodio vediamo Aemond avvicinarsi al corpo mal ridotto di suo fratello, quasi per finire ciò che aveva iniziato e ucciderlo. Viene però sorpreso da Criston Cole (Fabien Frankel) e non puo' portare a termine i suoi intenti.

Il conflitto tra i due fratelli, dunque, nella serie si inasprisce. Aemond, dopo tante discussioni con Aegon, decide di agire. Ma quanto c'è di pianificato nelle sue azioni? "Non era un segreto che Aemond si sentisse inferiore a Aegon", ha spiegato Mitchell a EW. "Sentiva che Aegon non aveva la perseveranza per essere un leader. Inoltre, non è un segreto che Aegon fosse quasi il capobanda di molti dei tormenti e dei traumi infantili di Aemond". Allo stesso tempo, l'attore ha aggiunto: "Penso che forse Aemond non avrebbe mai avuto intenzione di bruciare Aegon, ma è successo che Aegon fosse lì, aggrovigliato con Rhaenys e Meleys quando era sopra Sunfyre. Ciò solleva la questione se lo avrebbe fatto o meno o se Aegon fosse solo un danno collaterale".

Re Aegon è ancora vivo? (SPOILER)

La domanda che molti spettatori potrebbero farsi alla fine dell'episodio è: alla fine Aegon è sopravvissuto? I lettori del libro conoscono benissimo la risposta e anche il trailer dell'episodio 5 ha svelato che il re se la caverà, sebbene mal ridotto. In Fuoco e Sangue Aegon rimane gravemente ferito. Il combattimento gli procura diverse ossa rotte e gravi ustioni su metà del corpo che lo lasciano inabile per circa un anno. Anche Sunfyre perde un'ala e non riesce più a volare. Aemond diventa dunque Principe Reggente e indossa la corona del Conquistatore siedendo sul Trono di Spade. Non sappiamo, però, se la serie rimarrà fedele alla narrazione del libro. Su questo, infatti, lo showrunner Ryan Condal è rimasto piuttosto vago. "Ne usciremo con Aegon in condizioni sconosciute. Di sicuro il suo drago non è in buone condizioni", si è limitato a dire a EW.