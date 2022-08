House of the Dragon: Il fuoco regna nel trailer definitivo del prequel de Il Trono di Spade

News Serie TV

Appuntamento con il primo episodio su Sky Atlantic e in streaming su NOW lunedì 22 agosto.

La più grande esperienza visiva dell'anno è alle porte. Il 22 agosto, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti, debutta House of the Dragon, la nuova serie fantasy ambientata nel mondo de Il Trono di Spade che va indietro nel tempo di 172 anni per raccontare la storia di Casa Targaryen e, in particolare, gli eventi che hanno portato alla sua rovinosa caduta e alla fine del suo dominio. Mentre l'attesa conta le sue ultime ore, HBO ne ha diffuso un nuovo spettacolare trailer, l'ultimo, intitolato "Il fuoco regnerà".





La storia di House of the Dragon

Basata sul romanzo di George R.R. Martin Fuoco e sangue, House of the Dragon esplora la situazione estremamente tesa che in Casa Targaryen si viene a creare quando l'attuale Re dei Sette Regni, Viserys I Targaryen (interpretato dall'attore di The Outsider Paddy Considine), un uomo cordiale, gentile e onesto sotto il quale il regno ha vissuto un lungo periodo di pace apparente, deve stabilire la propria successione. La Principessa Rhaenyra (Emma D'Arcy, Truth Seekers), sua primogenita, una cavalca draghi coraggiosa e determinata, si aspetta di diventare la prima regina regnante dei Sette Regni, ma in quanto donna è messa in discussione da più fronti. L'erede più indicato per alcuni è Daemon Targaryen (Matt Smith, The Crown), fratello minore di Viserys e zio di Rhaenyra, un guerriero ineguagliabile ma arrogante e indecifrabile.

L'opposizione a Rhaenyra è alimentata tra gli altri dall'invidia e dagli interessi dalla Principessa Rhaenys (Eve Best, Nurse Jackie), sposata con il più famoso navigatore della storia di Westeros, Lord Corlys Velaryon detto Serpente di Mare (Steve Toussaint, Berlin Station), un tempo candidata a succedere a suo nonno Jaehaerys I Targaryen come sovrana dei Sette Regni ma messa da parte in favore del cugino Viserys solo perché donna. “La strada da percorrere è incerta, ma la fine è chiara", dice Viserys nel trailer. Tuttavia, la crescente rivolta interna ed esterna è destinata a spaccare la famiglia e il regno, fino ai giorni più bui di Casa Targaryen, nei libri di Martin conosciuti come la Danza dei Draghi.