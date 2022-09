House of the Dragon, i Targaryen sono tra noi: A Milano l'evento di Sky e NOW

News Serie TV

Dal 2 al 4 settembre, piazza Gae Aulenti accoglie l'iconico Trono di Spade.

Dopo aver girato il Regno Unito, il trono di House of the Dragon, la nuova serie spin-off e prequel de Il Trono di Spade, arriva a Milano. Dal 2 al 4 settembre, piazza Gae Aulenti, nel centro del nuovo quartiere della città meneghina, si trasforma dalle 11:00 alle 20:00 nella Sala del Trono della Fortezza Rossa, pronta ad accogliere nuovi Re.

House of the Dragon: L'evento a Milano

Accanto a tre uova di drago fumanti, spicca una nuova versione - più antica e possente - del leggendario Trono di Spade, dove ogni fan potrà sedersi e dimostrarsi degno di ereditare il potere sui Sette Regni. O, più semplicemente, fare morire di invidia gli amici sui social. Il pubblico sarà accolto da un illustre cittadino di Westeros, vestito e acconciato come ogni buon suddito di quell'epoca che si rispetti, il quale porrà loro la fatidica domanda: "Pensi di essere un vero erede al trono?". Se la risposta sarà sì, il fan dovrà dimostrarlo, rispondendo correttamente ad almeno due delle tre domande che gli saranno poste. Il tema? Ovviamente loro, i Targaryen, la famiglia più importante dei Sette Regni.

Chi riuscirà nell'impresa riceverà il titolo di erede al trono. Ma c'è di più: i fan che non si sentiranno pronti a salire sul trono e dare prova della loro conoscenza, potranno comunque immergersi nel mondo di Westeros con un'acconciatura in perfetto stile Targaryen, grazie alla collaborazione di un hair stylist e all'aiuto di qualche sfavillante accessorio. In questo modo, il loro selfie sul trono sarà ancora più regale.

House of the Dragon: La serie evento su Sky e NOW

In onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ogni lunedì con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, seguita il lunedì successivo dalla versione in italiano alle 21:15 (sempre in doppio audio, i 10 episodi saranno disponibili anche on demand), House of the Dragon, della quale è stata da poco annunciata la seconda stagione, si basa sul romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin, co-creatore e fra i produttori esecutivi con gli showrunner Ryan J. Condal e Miguel Sapochnik. La storia è ambientata circa 200 anni prima degli eventi della serie madre Game of Thrones. Quando Re Viserys I (interpretato da Paddy Considine) tenta di nominare sua erede la giovane figlia, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock da giovane, Emma D'Arcy da adulta), incontra l'opposizione di chi, a corte, avrebbe preferito un erede maschio, suo fratello minore Daemon Targaryen (Matt Smith). Da qui in avanti le cose si complicano, fino ad arrivare a un sanguinoso scontro per il potere.

