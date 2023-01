House of the Dragon, George R.R. Martin esulta per il Golden Globe: "Nessuno se lo aspettava"

News Serie TV

Sul suo blog, l'autore di Fuoco e Sangue e della saga che ha ispirato Il Trono di Spade si è mostrato incredulo ed entusiasta per il prezioso riconoscimento che la Hollywood Foreign Press ha conferito alla serie fantasy di HBO.

La vittoria di House of the Dragon come migliore serie drammatica all'80esima edizione dei Golden Globe ha sorpreso un po' tutti. La Hollywood Foreign Press Association non è nuova a queste sorprese, visto che in più occasioni in passato ha deciso di premiare le novità piuttosto che i successi consolidati. Ma in pochi si aspettavano che lo spin-off de Il Trono di Spade raggiungesse un risultato che neppure la serie originale aveva raggiunto, e si affermasse su drama apprezzati come Better Call Saul e Ozark o sulla rivoluzionaria novità Scissione. Eppure è successo e, mentre gli increduli Miguel Sapochnik (ora ex co-showrunner) e le star Milly Alcock ed Emma D'Arcy ritiravano il premio al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, l'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco e di Fuoco e Sangue - i libri che hanno ispirato la saga televisiva - George R.R. Martin ha condiviso la sua gioia con i fan scrivendo un post sul suo blog e ammettendo, candidamente, di non essere andato alla cerimonia perché "nessuno si aspettava che vincessimo".

House of the Dragon: George R.R. Martin commenta la vittoria ai Golden Globe

"Questo è un post che non mi aspettavo di scrivere", ha esordito Martin sul suo blog, spiegando di essere rimasto completamente sorpreso. Nel dettaglio, ha scritto:

"Ovviamente è stato un onore anche solo essere nominato, ma non mi sarei mai aspettato che avremmo vinto. Dopotutto, Il Trono di Spade era stata nominata cinque volte e non si era mai portato a casa un Globe (Peter Dinklage ne ha vinto uno, come miglior attore non protagonista, ma mai la serie). Sono stato presente al Beverly Hilton per molte di quelle sere, ma questa volta non sono volato a Los Angeles, perché... beh, ho molto da fare, sono molto indietro con il lavoro, e comunque, nessuno si aspettava che vincessimo. Abbiamo affrontato una concorrenza formidabile. The Crown aveva vinto due volte prima, quindi sapevamo quanto la Hollywood Foreign Press amasse quella serie. Better Call Saul e Ozark erano entrambe pronte viste le loro ultime stagioni, e di solito una serie terminata riceve una spinta da questo. Per via dell'ultima possibilità e tutto. E anche Scissione era candidata, una delle nuove serie più apprezzate dell'anno passato".

House of the Dragon wins the award for Best Drama Television Series at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/7cqF8cqQTs — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

L'autore si è poi congratulato con tutta la troupe di House of the Dragon e con HBO spiegando anche il motivo dell'assenza del creatore e attualmente unico showrunner della serie Ryan Condal:

"Miguel Sapochnik, Milly Alcock ed Emma D'Arcy erano lì per accettare il premio anche per noi. Anche Emma è stata nominata come migliore attrice, ma Zendaya ha vinto quel Globe, quindi... è stato fantastico vederli arrivare lassù. Ryan Condal non ce l'ha fatta, è a Londra nel pieno della pre-produzione della seconda stagione di House of the Dragon, ma so che è elettrizzato quanto me. Tanto di cappello al nostro fantastico cast e troupe; questo è anche il loro Globe. E ovviamente le congratulazioni vanno a tutti i nostri amici della HBO, che hanno reso possibile la serie. Grazie anche alla Hollywood Foreign Press e a tutti coloro che hanno votato per noi... e anche a tutti coloro che hanno votato per The Crown, Scissione, Ozark e Better Call Saul. Show incredibili, tutti. E grazie anche a tutti voi, ai nostri fan, spettatori e lettori. Dracarys".

In Italia, ve lo ricordiamo, la prima stagione di House of the Dragon è disponibile on demand su Sky e in streaming solo su NOW .