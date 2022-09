House of the Dragon: Ecco perché Daemon Targaryen è il miglior personaggio finora

News Serie TV

Lo spin-off de Il Trono di Spade torna con un nuovo episodio lunedì prossimo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti e noi non vediamo l'ora di scoprire le prossime mosse dell'audace principe interpretato da Matt Smith.

Sono bastati tre episodi di House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade, per far decidere già ai fan della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco da che parte stare. O almeno a una buona parte di loro. Imprevedibile, feroce e coraggioso, il principe Daemon Targaryen, interpretato magistralmente da Matt Smith, è il personaggio che più si è fatto notare nei primi episodi della serie disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. Sui social non si contano i post di fan entusiasti della performance dell'interprete del Principe ribelle. Molti fanno notare come la sua controparte televisiva sia rimasta molto fedele alla descrizione che George R.R. Martin fa di lui nelle sue opere letterarie. E anche noi non possiamo che incoronare Daemon il miglior personaggio di House of the Dragon finora. Ecco perché.

Daemon Targaryen, un principe audace e oscuro

"Nel corso dei secoli, Casa Targaryen ha prodotto grandi uomini e grandi mostri. Il principe Daemon era entrambi. Ai suoi tempi non c'era un uomo così ammirato, così amato e così insultato in tutto il Continente Occidentale. Era fatto di luce e di tenebre in parti uguali. Per alcuni era un eroe, per altri il peggiore dei cattivi". Così l'immaginario arcimaestro Glydayn descrive Daemon Targaryen in The Rogue Prince, uno dei capitoli del libro Rogues di George R.R. Martin, poi diventato un'appendice di Fuoco e Sangue, il romanzo da cui è tratta House of the Dragon. Ci sembra che Matt Smith sia riuscito a trasmettere agli spettatori tutti i lati opposti e all'apparenza contraddittori di Daemon: genio e sregolatezza, audacia e follia, coraggio e avventatezza.

Nei primi due episodi Daemon ha dimostrato di essere molto diverso da suo fratello maggiore Viserys (Paddy Considine): lui uomo d'azione ("Ti proteggerei da te stesso. Sei debole", dice a Viserys) di fronte a un fratello uomo pavido e influenzabile, ha cercato di convincere tutti che fosse degno di sedersi, un giorno, sul Trono di Spade. Non perché tenesse particolarmente al titolo di re, ma solo per il gusto di vincere. Tuttavia la sua insolenza e il suo carattere inaffidabile hanno spinto Viserys a scegliere sua figlia Rhaenyra come legittima erede. Volato sul dorso del suo drago Caraxes a Roccia del Drago, ha cercato di attirare l'attenzione del fratello rubando un uovo di drago senza però riuscire nell'impresa, in seguito all'intervento di Rhaenyra. Ma la sua sete di gloria lo ha portato a intervenire nelle isole Stepstones insieme a Corlys Velaryon (Steve Toussaint) per liberarle dal leader della Triarchia, il cosiddetto Nutri Granchi.

Le mosse silenziose del rancoroso Daemon

Ed è proprio nel terzo episodio che il Principe ha dato il meglio di sé sconfiggendo alle Stepstones il Nutri Granchi. Mentre la guerra stava prendendo una brutta piega, fingendo la resa, Daemon si è immolato come esca solo per tendere un'imboscata a lui e ai suoi soldati. A spingerlo verso questa azione potenzialmente suicida è stato, neanche a dirlo, il fratello Viserys che gli ha comunicato che avrebbe inviato navi e uomini alle Stepstones per capovolgere le sorti della guerra. Troppo orgoglioso per accettare gli aiuti da Approdo del Re e poco intenzionato a mostrare la sua debolezza, Daemon ha fatto di testa sua regalando a noi spettatori spettacolari combattimenti e un paio di sequenze d'azione davvero impressionanti. Eterno secondo, Daemon ha dovuto continuamente dimostrare il suo valore e anche in questa circostanza non avrebbe mai lasciato che il merito della vittoria fosse attribuito a suo fratello, comodamente seduto sul trono durante i tre lunghi anni della guerra mentre lui era sul campo di battaglia.

Vedremo quali saranno le mosse di Daemon nei prossimi episodi di House of the Dragon. Ma siamo già impressionati da questo personaggio complesso e imprevedibile per il quale non si può non fare il tifo. L'appuntamento con House of the Dragon è ogni lunedì in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.