House of the Dragon, e se Aemond fosse uno degli Estranei? La strana teoria che impazza sul web

E se Aemond Targaryen fosse destinato a diventare un Estraneo? È questa una delle teorie più gettonate tra i fan di House of the Dragon, alimentata da una forte somiglianza.

House of the Dragon e Il Trono di Spade sono strettamente collegate, ambientate nello stesso universo fantasy seppur in due epoche differenti. La prima è un prequel che racconta cos'è accaduto durante le Danza dei Draghi e come questa abbia fortemente penalizzato la famiglia Targaryen spingendola sull'orlo dell'estinzione. A pochi giorni dall'episodio finale della seconda stagione, sul web circola una teoria sempre più insistente in merito a Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) e al suo destino: c'è chi crede che possa diventare uno degli Estranei, una minaccia già anticipata e tramandata di erede in erede Targaryen e che diventerà realtà soltanto anni dopo con Il Trono di Spade. Ma come questa teoria ha preso piede?

House of the Dragon: E se Aemond fosse uno degli Estranei?

Aemond Targaryen ha dimostrato di essere privo di scrupoli quando si parla di potere. Se nella prima stagione ha ucciso (seppur accidentalmente) il nipote Lucerys in uno scontro tra draghi, nella seconda se l'è presa persino con suo fratello Aegon, riducendolo in fin di vita. Aegon, però, è ritornato a casa ed è costretto a sopportare le conseguenze dolorose di quello scontro, timoroso di confessare che sia stato proprio il sangue del suo sangue a ridurlo in quelle condizioni. Diventato principe reggente, Aemond ha tra le mani il destino di Westeros. Una delle teorie più interessanti e peculiari che riguarda il figlio di Alicent lo collegherebbe agli Estranei: potrebbe diventare uno di loro? Su X, diversi utenti hanno evidenziato delle somiglianze tra Aemond e uno dei leader degli Estranei, apparso ne Il Trono di Spade.

Una teoria che si è alimentata sempre più nel tempo, dopo che nel finale della prima stagione è stato mostrato l'occhio trafitto di Aemond di una vivace sfumatura di azzurro, effetto ghiaccio. Il motivo, però, è semplice: ha semplicemente sostituito l'occhio ormai perso con uno zaffiro che giustificherebbe quella tonalità scintillante. Che Aemond diventi un Estraneo non è impossibile, ma difficile. Tempo fa, i fan hanno creduto persino possibile che fosse Aemond il Re della Notte, per via di alcuni indizi: ne Il Trono di Spade, Arya Stark uccide il Re della Notte, ma prima tenta di pugnalarlo in un occhio e lo fa utilizzando proprio il pugnale che Aemond ruba a suo fratello Aegon, dopo averlo colpito in battaglia. Collegamenti sottili che non fanno altro che alimentare teorie su teorie, ma che Aemond sia il Re della Notte è alquanto difficile, perché ne Il Trono di Spade spiegano che è nato circa 1,000 anni prima, creato dai Figli della Foresta per combattere i Primi Uomini.

Che Aemond diventi un Estraneo è complicato, ma tutto dipenderà anche dal modo in cui andrà la Danza dei Draghi. La guerra civile tra Neri e Verdi - attenzione: a seguire ci riferiremo a cosa accade nel romanzo Sangue e Fuoco di George R.R. Martin - penalizzerà tutti i Targaryen. Nel libro, Aemond morirà scontrandosi con Daemon. Ma, a differenza di quest'ultimo, il suo corpo verrà ritrovato, ragione per cui anche questo renderebbe impossibile la trasformazione in Estraneo. Ma in House of the Dragon gli autori potrebbero scegliere una strada differente: il corpo di Daemon non viene mai ritrovato nel romanzo, ma nella Serie TV potrebbe essere quello di Aemond a sparire, alimentando ancora di più l'idea di un destino tra gli Estranei.